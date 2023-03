Jean Deza utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicas a Cienciano del Cusco luego de revelar que supuestamente le pagan sus haberes en “blanco y negro”, con el objetivo de “evadir impuestos”.

Descargo de Jean Deza

“Pido disculpas al club Cienciano del Cusco por haber faltado a la verdad al hacer comentarios fuera de lugar en unos audios que han salido en un programa de televisión. No ha sido, no es mi intención manchar honras y menos mancillar la imagen del club.

Soy una trabajador de Cienciano y me debo al club, y desmiento tajantemente cualquier situación irregular sobre el pago de mis haberes.

Me allano a cualquier investigación y sanción del club por las malas expresiones que realicé y que son propias de mi irresponsabilidad”.

Jean Deza pidió disculpas por afirmar que Cienciano llevaba una doble contabilidad. (Foto: Instagram)

¿Qué dijo Jean Deza?

En una conversación con la madre de su hijo, Jean Deza dijo que Cienciano le paga en dos fechas. Primero una que es “en negro”, cifra que el club registra ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y otra que es “en blanco”, supuestamente el mayor monto de su salario.

“Acá cobramos en blanco y negro. El 30 te pagan el blanco, que es lo mínimo me entiendes y entre el 10 a 12, te pagan el negro, que es todo. Por evadir impuestos, el club me ha pagado lo blanco y por eso te he depositado al toque, a eso es lo que me estoy refiriendo”, dijo Jean Deza en un diálogo que fue revelado por el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’.

Comunicado de Cienciano