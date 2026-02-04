Jean Deza regresa a la Liga 1 y reforzará a UTC para la temporada 2026

El delantero peruano Jean Deza volverá a competir en la máxima categoría del fútbol nacional en la Liga 1 2026, tras su paso por la segunda división con Santos FC de Nazca. El popular ‘Ratón’ se convertirá en nuevo refuerzo de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), club donde vivió una de las etapas más destacadas de su carrera profesional.

La información fue revelada por el periodista Piero Palomino, quien confirmó a través de sus redes sociales que el atacante de 32 años ya cerró su vínculo con el denominado ‘Gavilán del Norte’, marcando así su retorno a primera.

En la última temporada, Deza disputó 16 encuentros con Santos FC en la Liga 2, registrando cuatro goles y cinco asistencias, cifras positivas pese al complicado presente colectivo del conjunto nazqueño.

Previamente, el delantero tuvo un breve paso por Sport Huancayo en la primera división, donde anotó dos goles en 11 partidos. También fue anunciado como refuerzo de Juan Pablo II para la Liga 1 2025, aunque su contrato fue rescindido antes de debutar debido a una denuncia legal ajena a lo deportivo.