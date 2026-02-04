Escuchar
(2 min)
Con 32 años, Deza volverá a UTC. (Fuente: Prensa UTC)

Con 32 años, Deza volverá a UTC. (Fuente: Prensa UTC)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con 32 años, Deza volverá a UTC. (Fuente: Prensa UTC)
Con 32 años, Deza volverá a UTC. (Fuente: Prensa UTC)
Por Redacción EC

El delantero peruano Jean Deza volverá a competir en la máxima categoría del fútbol nacional en la Liga 1 2026, tras su paso por la segunda división con Santos FC de Nazca. El popular ‘Ratón’ se convertirá en nuevo refuerzo de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), club donde vivió una de las etapas más destacadas de su carrera profesional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Jean Deza regresa a la Liga 1 y reforzará a UTC para la temporada 2026
Fútbol peruano

Jean Deza regresa a la Liga 1 y reforzará a UTC para la temporada 2026

2 de Mayo vs Alianza Lima: últimas noticias del partido por la fase preliminar de la Copa Libertadores
Fútbol peruano

2 de Mayo vs Alianza Lima: últimas noticias del partido por la fase preliminar de la Copa Libertadores

“La responsabilidad es más de Alianza que de nosotros”: la mirada de Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, que ya eliminó a la ‘U’ de la Copa
Fútbol peruano

“La responsabilidad es más de Alianza que de nosotros”: la mirada de Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, que ya eliminó a la ‘U’ de la Copa

Rafael Guzmán al Betis: Cómo el club español se interesó en el central de 1.90 metros y cuáles son los otros Sub20 que salieron al extranjero en los últimos años
Fútbol peruano

Rafael Guzmán al Betis: Cómo el club español se interesó en el central de 1.90 metros y cuáles son los otros Sub20 que salieron al extranjero en los últimos años