Jean Deza regresa a la Liga 1 y reforzará a UTC para la temporada 2026

El delantero peruano Jean Deza volverá a competir en la máxima categoría del fútbol nacional en la Liga 1 2026, tras su paso por la segunda división con Santos FC de Nazca. El popular ‘Ratón’ se convertirá en nuevo refuerzo de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), club donde vivió una de las etapas más destacadas de su carrera profesional.
