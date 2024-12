Jean Deza, el talentoso y polémico futbolista peruano, fue el invitado de la última edición del programa de YouTube ‘Ni Loco Ni Santo’, conducido por los exarqueros Erick Delgado y ‘Paco’ Bazán.

Consultado por su paso por Alianza Lima en 2020, año en el que los de La Victoria perdieron la categoría a final de temporada, confesó que muchas personas del Fondo Blanquiazul no lo querían.

Específicamente se refirió al Miembro Fundado del mismo, Salomón Lerner, aunque no era el único.

“A mi me trajo a Alianza, Cesar Torres, dos (miembros dek Fondo Blanquiazul) no me querían, uno de ellos era el amigo de Elio Casareto, Salomón Lerner”, dijo el delantero de 31 años.

Al margen de su controvertido segundo paso por La Victoria, y con una temporada bastante regular en 2024, confesó que tras la negartiva de Sport Boys está por cerrar su fichaje con un club de provincia.

Si bien no quiso revelar el nombre del equipo, sí compartió su deseo de fichar más adelante por otro equipo grande como Universitario o Sporting Cristal.