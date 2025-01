Jean Deza, quien fue denunciado por su expareja, Gabriela Álava por agresión física, se pronunció hoy, martes 7 de enero del 2025 por primera vez mediante su red social, Instagram. El futbolista asegura que desea apoyar a las autoridades en la investigación y asegura que no se ha dado a la fuga.

“Ante los recientes hechos de conocimiento público que involucran a mi persona, a la opinión pública quiero informar lo siguiente: Se está coadyuvando con la labor policial y fiscal desde la apertura de diligencias preliminares efectuada por el Ministerio Público, asimismo, quiero advertir que mi abogado y el recurrente al tomar conocimiento que se estaría requiriendo una medida de coerción personal - impedimento de salida del país, decidimos no oponemos a dicha medida, con la finalidad de continuar colaborando con el curso de las investigaciones, dando todas las facilidades del caso a las entidades estatales correspondientes”, se lee en la primera parte del comunicado.

Posteriormente, asegura que no se encuentra escapando de la justicia. “Es preciso hacer mención, que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública, el juzgado y fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando, estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona, razón por la cual, acudiremos y estaremos presentes las veces que seamos requeridos por las instancias fiscales o judiciales”.

Jean Deza lanzó comunicado mediante su cuenta de Instagram tras denuncia de su expareja.

Jean Deza separado de Juan Pablo II

A menos de 15 días de su presentación como nuevo jugador de Juan Pablo II, Jean Deza dejó de formar parte de la institución de Chongoyape: recién ascendido a la Liga 1 Te Apuesto 2025, debido a una denuncia por violencia física.

Esto habría ocurrido el 1 de enero en el distrito de San Miguel, y la denuncia fue presentada por la modelo Gabriela Alava, con quien Deza mantenía una relación sentimental. Tras lo sucedido, Juan Pablo II no tardó en pronunciarse, anunciando que el extremo chalaco había sido separado definitivamente de la institución.

“En línea con nuestra política interna, se ha tomado la decisión de proceder con la separación definitiva del futbolista. El departamento legal será el encargado de gestionar los términos y condiciones de esta medida”, se lee en parte del comunicado publicado en sus redes sociales.

Cabe precisar que, hace algunos días, Jean Deza se había mostrado ilusionado con este nuevo reto profesional. En la denominada “Pichanga del Año”, organizada por el streamer Neutro, expresó que no podía tener muchos minutos de juego porque se acercaba la pretemporada con su nuevo club de la Liga 1 y quería comenzar de la mejor manera.