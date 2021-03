Jean Deza causó revuelo en los últimos días tras anunciar su fichaje por el Cultural Santa Rosa de la Liga 2. Sin embargo, ayer publicaron un comunicado sobre el despedido del exAlianza Lima debido a un doble contrato: el delantero habría firmado también con Carlos Stein. Tras ser echado del club de Andahuaylas, el exBinacional apareció en redes sociales con la camiseta del club norteño que disputará la Liga 2 2021 tras el fallo del TAS.

“La directiva del Club Deportivo Cultural Santa Rosa comunica a nuestros hinchas, simpatizantes y nuestra querida población andahuaylina, que el jugador Jean Deza deja de ser parte de nuestro querido club”, indicó el club Cultural Santa Rosa en un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales.

“El jugador en mención sorprendió a la directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa”, añadió la institución, que la semana pasada le dio la bienvenida a Jean Deza.

El comunicado de Cultural Santa Rosa.

Jean Deza fue protagonista en la temporada 2020 de una serie de actos de indisciplina, que desencadenaron en su salida de Alianza Lima. Después de ello, Binacional se hizo de sus servicios hasta el final del campeonato. En Juliaca, decidieron no extenderle el contrato.

Deza, como acostumbra, rompió los protocolos durante la pandemia y disputó un campeonato distrital en Juliaca, ello terminó de colmar la paciencia del ‘Bi’, quienes decidieron no renovarle la confianza al exjugador de la selección peruana.

Jean Deza y Andy Polar disputaron torneo municipal en Puno pese a restricciones por el COVID-19

Jean Deza y Andy Polar, presente en un torneo de fútbol en Puno. (Foto: Municipalidad de Caracoto)

