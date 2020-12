Conforme a los criterios de Saber más

Una intervención a una fiesta clandestina en la madrugada del viernes fue noticia en los medios deportivos. Jean Deza, futbolista de Binacional, estuvo entre los más de 50 intervenidos por la policía. El volante, quien fue despedido de Alianza Lima en mayo por actos de indisciplina previo a la pandemia, usó como defensa el encontrarse de vacaciones.

No solo él estuvo en este local. El colombiano Johan Arango, también integrante del aún vigente campeón del fútbol peruano, fue captado por las cámaras. A diferencia de su compañero, él se fue en un taxi, sin pasar por una comisaría. Más allá que la imagen de Jean Deza esté por los suelos (la sola noticia generó la indignación de varios hinchas y hasta periodistas), estos casos han sido usuales durante el caso de emergencia. Algunos pasaron desapercibidos.

En la noche del domingo 15 de marzo, Martín Vizcarra anunció que el Perú entraba en cuarentena obligatoria por la pandemia mundial del COVID-19. La Liga 1 quedó paralizada y los futbolistas tuvieron que entrenar desde sus casas. Aún así, varios futbolistas de nuestro campeonato fueron hasta separados de sus equipos por actos de indisciplina violando los protocolos de salud y el toque de queda.

Sebastián La Torre fue uno de los protagonistas. El delantero pasó por tres equipos, despedido de todos por diversos motivos. En mayo, el programa Magaly TV La Firme lo captó en una fiesta en su casa, a altas horas de la noche, a la que dijo presente la policía. Dos meses después, la Academia Cantolao informó que su salida del club era de mutuo acuerdo. No demoró mucho para definir su futuro.

Jean Deza empezó el año en Alianza Lima. Fue despedido en mayo. (Foto: César Grados/@photo.gec)

En julio, y ya en medio de la indignación general por fichar a futbolistas en casos de indisciplina, ‘el atacante de 22 años firmó por la Universidad César Vallejo. No duró mucho allí, pues en setiembre fue intervenido otra vez por la policía en una fiesta en Miraflores y el club ‘poeta’ rescindió su contrato inmediatamente. Pero Sport Chavelines confió en él para la Liga 2, separándolo a las semanas de su llegada, tras revelarse otro supuesto acto de indisciplina. En los tres comunicados, se menciona que su salida fue de mutuo acuerdo.

- SPORTING CRISTAL Y SUS SALIDAS -

El cuadro de Roberto Mosquera, que está a un paso de llegar a la final de la Liga 1, ha sido uno de los más afectados en estos sucesos. Son tres los futbolistas que dejaron Sporting Cristal luego de alguna acusación confirmada de ir en contra de los protocolos de salud. En julio, cuando se especulaba que Aryan Romaní había sido separado de manera temporal, el zurdo fue prestado a Carlos Stein.

En vísperas del reinicio del torneo, Ray Sandoval fue protagonista de un hecho bochornoso. En estado de ebriedad, el volante fue detenido al chocar su auto en Lince. Su prueba del dosaje etílico arrojó 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre, llegando al triple de lo permitido. Acompañado en todo momento de su pareja fueron llevados a la comisaría.

En Sporting Cristal no les tembló la mano en separarlo el 3 de agosto, resaltando que no iban a tolerar actos de indisciplina entre sus integrantes. Sandoval llegó a Cusco FC esa misma semana, donde fue protagonista de un reclamo en mesa por ir en contra de los protocolos al recibir sus chimpunes en el hotel de concentración. Por varias fechas no pudo salir en lista.

Ray Sandoval llegó a Sporting Cristal procedente de Morelia de México. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Más allá del contundente comunicado, Patricio Álvarez fue captado junto a unos amigos en un ascensor, sin respetar los protocolos de salud. El arquero envió una extensa carta de disculpa, pero no evitó la rescisión de su contrato. Más allá de ser seleccionado y pelear el puesto de titular con Renato Solís, en tienda celeste se demostró que la prioridad es cumplir con las normas.

Jhilmar Lobatón, hermano de Carlos, histórico y cinco veces campeon con Sporting Cristal, también fue separado al conocerse que asistió a una fiesta familiar. Este caso se dio a falta de una jornada para el final de la etapa regular. De 22 años, el volante había debutado este año en el equipo del Rímac, con apenas dos presencias y un gol anotado.

- TAMBIÉN SUCEDIÓ -

Binacional fue impedido de jugar su primer partido en el reinicio de la Liga 1, que perdió fuera de las canchas ante Alianza Lima, al no respetar los protocolos en su viaje de Juliaca hacia Lima. Incluso, un integrante del equipo se quedó en Arequipa, en donde hicieron escala ya que el traslado fue en bus, al dar positivo en una prueba de COVID-19.

A su llegada a la capital, se difundieron fotos de varios de sus futbolistas almorzando en una cevichería. Encima, el club les pidió que busquen donde hospedarse en Lima ya que el lugar de la concentración estaba separado solo por dos noches.

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación, reveló en Full Deporte por Depor un episodio en Sport Huancayo. “El supervisor era muy amigo de los dirigentes y hacía informes como si estuvieran viviendo en Orlando, como la NBA. Si los jugadores no se quejan, el resultado no se hubiese conocido. Encima, la excusa de Édgar Aranibar es que los jugadores estuvieron en un ‘Baby Shower’ y por eso se contagiaron”, contó.

Finalmente, en un tema aún no aclarado, FBC Melgar separó a Omar Tejeda en octubre. Pese a que el club no reveló los motivos de su salida, se conoció que fue acusado por intento de violación. En la denuncia también aparece el nombre del colombiano Johan Arango. Él siguió en Binacional hasta fines de temporada.

