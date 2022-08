La carrera de Jean Deza siempre ha sido problemática. Y la solución a eso nunca ha estado a la vista. Incluso, él mismo pensó que ya no tenía nada más que hacer en el fútbol profesional. Decidió colgar los chimpunes en el 2021, pero su arrepentimiento fue bastante precoz. Solo tardó dos meses para volver del retiro y ahora Franco Navarro, a quien él considera un padre, le está dando una oportunidad más para tratar de hacer las cosas bien.

Ahora, Jean Deza, con un poco menos de foco mediático que antes, intenta consolidarse como una figura importante en el ADT de Tarma. Y su barco, al parecer, se dirige a buen puerto.

El extremo de 29 años ha jugado como titular todos los partidos de su equipo en el Torneo Clausura y en la última fecha contra Sport Boys se lució con un soberbio golazo. Pero esto no sería posible sin Franco Navarro a su lado ahora mismo.

“Franco es mi viejo, siempre sabe sacar lo mejor de mí. Es un ejemplo, así como el caso de Ricardo Gareca con Christian Cueva. Cuando un técnico te tiene esa confianza, sale lo mejor de uno”, declaró recientemente el futbolista.

“Le prometí (a Navarro) que voy a dar lo mejor para la escuadra. Somos 11 futbolistas, no podemos depender de Deza. Realizar un buen torneo puede ser beneficioso, tanto en lo personal como para la institución”, añadió.

Jean Deza ha tomado protagonismo en el Torneo Clausura de la mano de Franco Navarro

Al parecer hay una nueva versión de Jean Deza, ahora con más compromiso por los partidos de fútbol antes que con las juergas. O quizás eso es lo que nos quiere hacer creer. ¿Quién sabe? Ya nadie pone las manos al fuego. Solo Franco, que siempre confió en él, incluso en sus peores momentos.

Ese vínculo de jugador-DT es tan paternal que incluso Deza se anima a compararlo con el de Christian Cueva y Ricardo Gareca. Pero ese no es el único ejemplo que existe en el fútbol peruano.

Christian Cueva - Ricardo Gareca

A lo largo de su carrera, Christian Cueva acumuló muchos episodios extradeportivos, los cuales le alejaban de la selección pese a su indiscutible talento. Pero Ricardo Gareca apareció como un salvavidas y le guió por el camino correcto en varias ocasiones.

Para el ‘Tigre’, Cueva fue su jugador fetiche en los siete años que estuvo al mando de la selección. Le agarró mucho cariño, casi igual como el que tiene un padre hacia un hijo. Siempre, a pesar de todo, le respaldó. Más allá de su capacidad futbolística, el entrenador argentino vio en el mediapunta peruano virtudes que muchos no pudimos ver.

“Yo creo que Christian Cueva es un gran jugador que le ha dado al país muchas más satisfacciones que desilusiones, como la mayoría de los jugadores. Nosotros estamos para seguirlo y para apoyarlo”, dijo el DT en una de sus tantas conferencias de prensa.

El abrazo con Gareca tras el gol de Cueva a Venezuela en las recientes Eliminatorias. (Foto: Agencias)

Por eso y mucho más, para ‘Aladino’, Gareca fue un auténtico padre. Le respetó, valoró mucho su confianza y le retribuyó al ‘Tigre’ todo ese cariño que le dio con buenas actuaciones en la cancha.

“Me requintó y mucho. Es un padre para mí y él me puede decir las cosas buenas y malas. No tengo vergüenza de decir que es un padre para mí. Futbolísticamente le gusté y apostó por mí. Cuando llegué a la selección peruana lo primero que vio fue el tema personal más allá de lo futbolístico”, contó Cuevita en una conversación con Movistar Deportes.

El sentimiento siempre fue mutuo. Entre ambos intercambiaron un sinfín de elogios por siete años. Y juntos llegaron bastante lejos. Pero esa no fue la primera vez que Ricardo Gareca formó un vínculo tan fuerte con un jugador.

Donny Neyra - Ricardo Gareca

Cuando Ricardo Gareca tomó las riendas de Universitario en el 2007, su ‘primer Cueva’ fue nada menos que Donny Neyra. El ‘Tigre’ supo reconocer instantáneamente la enorme capacidad del ‘10′ crema, tanto así que le bautizó el ‘Riquelme peruano’.

Donny, entonces, fue el pilar principal para el entrenador argentino en esa etapa especial, ganando juntos el Torneo Apertura del 2008. Pese a las críticas por su peso y su supuesta indiferencia en el campo, Gareca le dio la confianza y motivación que tanto necesitaba y el exjugador crema explotó futbolísticamente, deleitando con su magia cada fin de semana a la hinchada merengue.

“Gareca es un tipo muy paternal, te llena y hace que ‘mates’ por él. Es muy derecho y muy leal. Recuerdo su forma de ser, su personalidad, la afinidad que había entre nosotros. Pasamos tantas cosas. Yo era su hijo. Con Ricardo Gareca he tenido muchos privilegios y no creo que con otra persona vuelva a suceder. El ‘Tigre’ es mi viejo”, expresó Neyra en una entrevista de hace unos años para el programa ‘En el Barrio’ de Jorge Solari.

En el 2008, Ricardo Gareca tomó las riendas de Universitario y se llevó el Apertura de la mano de un sensacional Donny Neyra. El 'bidón' la rompió tras ser respaldado por el 'Tigre' e incluso llegó a la Selección Peruana.

Donny, incluso, asegura que el ‘Tigre’ le engreía más a él en la ‘U’ que al mismo Cueva en la selección, a quien considera de igual forma “un hermanito”. Lo importante, más allá de las comparaciones, es que aún ambos mantienen una relación cercana.

André Carrillo - Jorge Jesús

Cuando André Carrillo emprendió su aventura en el extranjero se cruzó con un montón de personas importantes, pero para él no hubo nadie más importante en su carrera que Jorge Jesús, el DT que siempre le extendió su mano.

El extremo peruano protagonizaba su cuarta y última temporada con el Sporting cuando Jorge Jesús asumió la dirección técnica de dicho equipo. A partir de entonces, ambos se conocieron y el lazo nunca más se rompió. Incluso, cuando Carrillo no quiso renovar su contrato con el cuadro de Lisboa, el entrenador le apoyó incondicionalmente.

Luego, la ‘Culebra’ forjó su propio camino en el Benfica y posteriormente en el Watford de la Premier League, pero en el 2018 se reencontró con Jorge Jesús, quien lo reclutó para jugar en el Al-Hilal, equipo que entonces dirigía. Aunque se trató de una breve etapa juntos en Arabia Saudita, eso sirvió para que el futbolista peruano y el entrenador portugués fortalecieran mucho más su vínculo.

André Carrillo mantiene una muy buena relación con Jorge Jesús

De hecho, en plena concentración de la Copa América, Jorge Jesús -anunciado días antes como nuevo entrenador del Flamengo- aprovechó su estadía en el Hotel Windsor, donde también estaba alojada la selección peruana, para invitarle un café a André Carrillo, a quien además le pidió conocer a Miguel Trauco, que entonces era jugador del ‘Mengao’.

En diciembre de ese año, sin pensarlo, la ‘Culebra’ se reencontró con el entrenador portugués en las semifinales del Mundial de Clubes en Doha entre Al-Hilal y Flamengo, partido en el que el peruano perdió los papeles y fue expulsado. Por su parte, Jorge Jesús alcanzó la final frente al Liverpool con el ‘Mengao’.

“Se podría decir que Jorge Jesús es mi papá en el fútbol. No lo puedo negar. Hablé con el profe luego de la final de la Copa Libertadores. Lo felicité y ayudé a su familia en Lima. Perdió algunas finales y el título en la Libertadores lo puso en la gloria. Fue bonito cruzármelo en el Mundial de Clubes”, dijo Carrillo en una entrevista con SportCenter Perú.

Alexi Gómez - Pedro Troglio

A inicios del 2017, Pedro Troglio tomó las riendas de Universitario y pudo conocer a una persona muy especial para él: Alexi Gómez. El entrenador argentino no tardó casi nada en darse cuenta que contaba con un jugador “distinto” en su plantel, a quien repotenció lo máximo posible.

“Yo creo que tiene futuro de venta en el club. Es una joya en lo futbolístico. He hablado mucho con él. De su vida, de su cuidado, de darse cuenta de que el tiempo pasa y a veces el tren no vuelve a regresar. Él sabe que no puede desaprovechar esta oportunidad. Espero que pueda dar ese salto de calidad”, declaró a este Diario en sus primeros entrenamientos como técnico merengue.

Y así fue. Troglio le dio a Alexi Gómez toda la confianza en el campo, le convirtió en su arma más valiosa en la ‘U’ y forjó una relación bastante buena. Bajo su mando, la ‘hiena’ destacó tanto que incluso Gareca le consideró en un par de convocatorias de la selección peruana.

Alexi Gómez y Pedro Troglio trabajaron juntos en Universitario de Deportes (Foto: GEC).

El estratega argentino dejó el mando del elenco crema en junio 2018, pero con su gran proyecto cumplido: Alexi Gómez resultó ser ese futuro de venta que había anunciado desde un principio. Gómez jugó un tiempo en Atlas de México y Minnesota United de la MLS, pero en el 2019 llegó a Gimnasia y Esgrima de La Plata por pedido expreso de Troglio.

Lamentablemente, Troglio duró muy poco tiempo en el banquillo del equipo argentino ese año y la ‘Hiena’, resignada con solo tres partidos disputados y un gol en Gimnasia, pegó la vuelta al fútbol peruano.

El experimentado entrenador intentó llevárselo de nuevo a su equipo en el 2020, al Olimpia de Honduras, justamente cuando Alexi Gómez vivía una etapa de incertidumbre en Alianza Lima, pero la ‘hiena’ nunca más pudo dejar el país. Eso sí, el extremo peruano siempre estará agradecido por todo lo que Troglio le apoyó. Le tiene bastante cariño y respeto. Y es mutuo.

“Con Alexi (Gómez) he tenido una relación excelente, conmigo se ha portado muy bien. Me ha hecho caso. Me ha adoptado prácticamente como un padre y no me ha fallado nunca”, sintetizó el técnico argentino en una entrevista con Pulso Sports de Honduras en 2020.