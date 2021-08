Conforme a los criterios de Saber más

Luego de varios de espera, Universitario de Deportes, tendrá nueva administración. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) nombró, mediante una nota oficial, a Jean Ferrari Chiabra como encargado provisional del club crema. El ex futbolista tendrá uno de sus mayores rentos en su carrera porque tendrá que ordenar a la ‘U’ en lo administrativo y deportivo. En este último punto tendrá que buscar un nuevo técnico y el elegido sería Gregorio Pérez.

“De esta manera, los designados se encuentran habilitados para registrar sus inscripciones como administradores de dichos clubes de fútbol ante los Registros Públicos e iniciar su gestión al mando de ambas instituciones deportivas”, dice el comunicado de la SUNAT.

📰 La #Sunat designó a los administradores provisionales de Universitario de Deportes y Sport Boys



•Jean Ferrari Chiabra y Yuly Herrera Llamocca son los administradores provisionales de ambos clubes, respectivamente.

•Luego de proceso de selección en el marco de la Ley 31279. pic.twitter.com/l7nF4cxKmF — SUNAT (@SUNATOficial) August 25, 2021

Jean Ferrari pasó por el proceso de selección, realizado por la División de Procesos de Recuperación de la Deuda de la Gerencia de Control y Recuperación de la Deuda de la SUNAT, junto a otras 17 personas que también estaban interesadas en administrar a Universitario de Deportes.

La elección de Jean Ferrari se dio gracias que cumplía con los criterios que solicitaba la SUNAT como no encontrarse en el registro de deudores morosos alimentarios, tampoco mantener una deuda exigible ante la SUNAT; así como contar con la idoneidad para lo cual se analizó sus antecedentes, el de su personal y vínculos con terceros, entre otros.

El grupo principal de trabajo de Jean Ferrari está conformado por Franco Velazco, José Balta, Daniel Amador y Carlos Carrizales . Todos los mencionados son personas muy ligadas a Universitario de Deportes y que tendrán que ponerse a trabajar lo más pronto posible.

Señores, acá el equipo luego de terminar la presentación virtual del plan 2021 ante SUNAT.

El equipo lo conforma el Dr. Franco Velazco, Lic. José Balta, Lic. Daniel Amador, Dr. Carlos Carrizales y Yo, realmente una muy buena presentación, y dale U!!! @ImparatoVelazco pic.twitter.com/paDXpLB6Yi — Jean Ferrari (@jferrari5) August 21, 2021

-LOS RETOS DE FERRARI EN LA U-

Muchos hinchas se preocupan por el lado deportivo de Universitario. El equipo crema está pasando por una racha de malos resultados y también mostrando un nivel por debajo de lo esperado. También todos quieren conocer quién será el reemplazo de Ángel Comizzo; sin embargo, el principal problema de la ‘U’ es otro y Jean Ferrari lo tiene muy claro.

“Primero tenemos que poner orden, recibir las sedes y el acervo documental. A partir de eso se hará un diagnóstico de todo el club”, dijo Jean Ferrari a RPP luego de ser designado como nuevo administrador de Universitario de Deportes.

Jean Ferrari es administrador de Universitario. (Foto: GEC)

Esta será una tarea más que complicado para el grupo de trabajo de Jean Ferrari. Sobre todo, porque hay una mala experiencia en el traspaso de administraciones en Universitario. Estas han demorado hasta meses para entregar toda la información requerida.

Hasta en algún momento tuvo que intervenir la policía para que entreguen las sedes del club. Siempre hubo problemas en los cambios de administración. Es más, hace poco, cuando entraron los Leguía, cuando Jean Ferrari fue gerente deportivo de Universitario, no recibió las redes oficiales del club crema. Veremos cómo se comporta la saliente administración.

Universitario de Deportes es el club con mayores deudas. Sus principales acreedores son Gremco y la Sunat, y en total debe cerca de S/230 millones. (Foto: Usi)

“Se verá el flujo y los movimientos financieros para saber con cuánto dinero contamos en Universitario y cuánto podemos invertir”, declaró Jean Ferrari. Este también es otro gran reto para el nuevo administrador.

Una de los principales objetivos para la elección de Jean Ferrari es programar una auditoria para conocer cuánto es la deuda que tiene Universitario, saber cómo se ha movido la economía del club en los últimos años. De acuerdo eso tendrá un mejor panorama para poder invertir en el equipo.

“Es una posibilidad de que Gregorio Pérez vuelva a ser entrenador de Universitario. No me he comunicado con él, recién se ha dado mi nombramiento”, agregó Jean Ferrari. Sin duda una de las noticias, respecto a lo deportivo, que más se habla a estas horas.

Universitario de Deportes no tiene técnico tras la salida de Ángel Comizzo que nunca supo darle la vuelta a la mala racha. Por el momento, el que está a cargo del club crema es Juan Pajuelo quien viene de dirigir en el empate ante Sport Boys.

Jean Ferrari tiene experiencia trabajando en la parte deportiva de Universitario. Es más, armó un gran equipo en el 2020 donde los cremas lograron ganar el Apertura. Parte de esa buena campaña, fue la designación de Gregorio Pérez como técnico. Pero cuando entró Gremco, fue cesado de su cargo y trajeron a Ángel Comizzo.

“Con relación a la ‘U’: si la banca no tiene técnico y se dan las condiciones, obvio que me gustaría regresar, pero nadie del club me ha llamado. Yo no sé si esa posibilidad que tengo ahora y debo resolver a fines de esta semana se pueda dar o no, nunca se sabe eso” , le dijo Gregorio Pérez a El Comercio.

Cabe resaltar que el presente de Gregorio Pérez no es el mejor. El estratega de 73 años viene de dirigir a Defensor Sporting donde registró un total de 15 partidos logrando dos triunfos, ocho empates y cinco derrotas. Esos números desencadenaron su salida.

Veremos qué es lo que tiene preparado Jean Ferrari en la parte deportiva. Universitario está obligado, al menos, llegar a una Copa Libertadores para generar ingresos por la clasificación. Primero está recuperar el club y luego verá el tema deportivo.

