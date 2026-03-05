En tiempos donde el fútbol también se narra desde la intimidad, el podcast “Hazme el Aguante” inició una nueva etapa: desde este 2026, el espacio de entrevistas conducido por los exarqueros José Carvallo y Diego Penny se muda oficialmente a la plataforma de YouTube del Diario Depor, medio que forma parte del Grupo El Comercio.

En este segundo capítulo de la tercera temporada Jean Ferrari se sentará junto a José Carvallo y Diego Penny para charlas de todo: Universitario de Deportes, la selección peruana, Mano Menezes y el devenir del fútbol peruano. El video estará disponible en Youtube a partir del domingo 8 de marzo.

La esencia del programa se mantiene intacta: conversaciones con protagonistas del fútbol que no llegan solos, sino acompañados por su “aguante”, esa figura emocional —familiar, amigo, mentor o pareja— que ha sido sostén silencioso en momentos clave de sus trayectorias. Un formato que, en sus dos primeras temporadas, convirtió el relato deportivo en una historia de vínculos y humanidad.

Los episodios se emitirán todos los domingos, en el mismo horario y plataforma, consolidando una cita semanal que apunta más al corazón que al resultado.