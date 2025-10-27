Universitario de Deportes alcanzó su estrella 29, tras imponerse en Tarma sobre ADT, a falta de varias jornadas en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
LEE TAMBIÉN: Edison Flores tras conseguir el tricampeonato: “Desde que estoy aquí hemos salido campeones siempre”
Uno de los artífices del éxito deportivo crema es, sin duda, Jean Ferrari, quien tomó las riendas del club hace algunos años y le devolvió el protagonismo.
“Ha sido un año complejo, con toma de decisiones difíciles, pero con la convicción que siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la U de lejos y me llena de orgullo. Felicitaciones a todos por este gran logro”, escribió el Director General de la FPF.
MIRA: “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
“Ahora el reto es más grande porque es por nuestro amado Perú, vamos por la gloria”, añadió.
Con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera, Universitario se impuso 2-1 sobre ADT y selló el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto.
