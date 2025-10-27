El exadministrador de Universitario se pronunció tras el histórico tricampeonato crema.
El exadministrador de Universitario se pronunció tras el histórico tricampeonato crema.
Redacción EC
Redacción EC

alcanzó su estrella 29, tras imponerse en Tarma sobre ADT, a falta de varias jornadas en el Torneo Clausura de la .

LEE TAMBIÉN: Edison Flores tras conseguir el tricampeonato: “Desde que estoy aquí hemos salido campeones siempre”

Uno de los artífices del éxito deportivo crema es, sin duda, Jean Ferrari, quien tomó las riendas del club hace algunos años y le devolvió el protagonismo.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

“Ha sido un año complejo, con toma de decisiones difíciles, pero con la convicción que siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la U de lejos y me llena de orgullo. Felicitaciones a todos por este gran logro”, escribió el Director General de la FPF.

MIRA: “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes

“Ahora el reto es más grande porque es por nuestro amado Perú, vamos por la gloria”, añadió.

Con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera, Universitario se impuso 2-1 sobre ADT y selló el tricampeonato en la Liga 1 Te Apuesto.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC