La selección peruana podría cambiar parte de su localía tradicional en Lima para disputar algunos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2030 en la altura de Puno. La iniciativa surge tras la visita del director deportivo de la FPF, Jean Ferrari, junto al comando técnico liderado por Mano Menezes, quienes inspeccionaron las condiciones logísticas y deportivas de la región altiplánica.

Ferrari explicó que el viaje respondió a una planificación detallada que contempla múltiples factores. “Fuimos con una idea acerca de capacidad de estadio, el tema de altura, la logística de traslados y campos de entrenamiento”, señaló. Además, remarcó que existe tiempo suficiente para implementar mejoras: “Pensábamos que había que hacer un trabajo muy meticuloso, porque estamos con un tiempo prudente como para poder desarrollar cosas en los lugares donde pensamos ir”.

El directivo enfatizó que la estrategia no será revelada públicamente, pero dejó claro que el factor altura es central en el análisis. “Nosotros no vamos a salir a decir cuál va a ser la estrategia, pero desde que ya apuntamos a jugar en casi 4000 metros de altura hay un tema de planificación de por medio muy importante”, afirmó.

Ferrari también destacó la importancia del consenso dentro de la federación. “Este es un tema de coordinación y conversación. Una vez que se pone la idea y se socializa dentro del directorio, con el presidente de la Federación, se comienza a entender el por qué”, explicó. Asimismo, subrayó que el objetivo es minimizar errores: “No es simplemente decir ‘yo quiero esto’, porque para armar una estrategia tenemos que reducir el margen de error. Lo que buscamos es clasificar al Mundial”.

El estadio de Puno, una opción real

Uno de los puntos clave del viaje fue la evaluación del Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, ubicado a casi 3900 metros sobre el nivel del mar. Ferrari destacó sus condiciones: “Es un muy buen estadio, con todas las comodidades que se necesitan. Incluso cuenta con un campo sintético al costado para realizar trabajos”.

“Para jugar las Eliminatorias necesitamos todas las armas habidas y por haber. Desde que apuntamos a jugar a casi 4 mil metros de altura, hay un tema de planificación. Es un estadio para 30K personas -Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano Puno-“



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Además, resaltó el estado del terreno de juego: “El campo está impecable, solo necesita algunos ajustes”. La capacidad del recinto, cercana a los 30 mil espectadores, lo convierte en una opción viable para partidos de alta exigencia.

Por otro lado, cabe mencionar que el análisis de la FPF no se limita a la altura. Ferrari también mencionó la posibilidad de aprovechar otras condiciones geográficas del Perú, como el calor extremo del norte.

La posible rotación de sedes marca un cambio importante en la estrategia histórica de la selección peruana, que tradicionalmente ha jugado en Lima. Para Ferrari, este enfoque representa una evolución necesaria: “Esto es un gran paso porque se presenta la oportunidad de tener herramientas que estábamos buscando”.

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