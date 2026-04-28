Resumen

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Jean Ferrari habla tras su visita a Puno. Foto: Captura de pantalla/ @JaxLatinMedia/ X
Jean Ferrari habla tras su visita a Puno. Foto: Captura de pantalla/ @JaxLatinMedia/ X
Por Redacción EC

La selección peruana podría cambiar parte de su localía tradicional en Lima para disputar algunos partidos de las Eliminatorias al Mundial 2030 en la altura de Puno. La iniciativa surge tras la visita del director deportivo de la FPF, Jean Ferrari, junto al comando técnico liderado por Mano Menezes, quienes inspeccionaron las condiciones logísticas y deportivas de la región altiplánica.

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