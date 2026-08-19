Jean Ferrari inspeccionó los avances del estadio. Foto: Jean Ferrari
Jean Ferrari inspeccionó los avances del estadio. Foto: Jean Ferrari
Por Redacción EC

La Selección peruana continúa dando forma al proyecto que utilizará para afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. En ese contexto, Puno vuelve a tomar protagonismo como una de las posibles sedes de la ‘Bicolor’, especialmente por las condiciones de altura que ofrece la ciudad.

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