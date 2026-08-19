La Selección peruana continúa dando forma al proyecto que utilizará para afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. En ese contexto, Puno vuelve a tomar protagonismo como una de las posibles sedes de la ‘Bicolor’, especialmente por las condiciones de altura que ofrece la ciudad.

Este martes 18 de agosto, Jean Ferrari, actual director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), llegó nuevamente a Puno y sostuvo una reunión con Paulino Machaca, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, para conocer de primera mano los avances que se vienen realizando en el estadio Monumental de dicha casa de estudios.

La visita forma parte del seguimiento que realiza la FPF al recinto puneño, que podría ser utilizado durante el próximo proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Perú prepara una localía diferente: Jean Ferrari revisó en Puno el escenario de 3.817 metros. Foto: Jean Ferrari

La presencia de Ferrari en Puno no es casual. El directivo ya había visitado anteriormente el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano junto con el técnico Mano Menezes, en una inspección destinada a evaluar las condiciones del escenario para albergar encuentros internacionales.

En esta nueva visita, el objetivo fue conocer cómo avanzan los trabajos y mantener la coordinación entre la FPF y la Universidad Nacional del Altiplano.

El recinto se encuentra aproximadamente a 3.817 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una capacidad superior a los 30 mil espectadores, características que lo convierten en una alternativa atractiva para la planificación de la Selección Peruana.

Puno y la altura, una posible ventaja para la Selección peruana

Uno de los principales atractivos de Puno dentro del proyecto de la FPF es precisamente su ubicación geográfica.

La idea de la Federación es contar con distintas alternativas de localía y aprovechar las características de cada ciudad dependiendo del rival y de las necesidades deportivas. En ese escenario, jugar en una plaza ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar podría representar una dificultad adicional para selecciones que no estén acostumbradas a competir en la altura.

Ferrari ya había señalado durante su primera inspección que el estadio cumplía con los requisitos establecidos por la CONMEBOL, aunque todavía era necesario realizar algunos trabajos complementarios para dejar el recinto en óptimas condiciones.

Entre las mejoras contempladas figuraban la instalación de iluminación y adecuaciones en determinadas áreas del complejo deportivo, además de otros aspectos relacionados con la organización de un partido internacional.

¿Dónde jugaría Perú las Eliminatorias al Mundial 2030?

La FPF trabaja con una planificación que busca descentralizar las localías de la Selección peruana. Lima continuará siendo protagonista con el Estadio Nacional y el Estadio Monumental, pero se sumarán dos alternativas en altura: Cusco y Puno.

En Puno avanzando, gracias al rector de la UNA Dr. Paulino Machaca, además revisando lugares para entrenamiento. pic.twitter.com/M7Zz4TQAEn — Jean Ferrari (@jferrari5) August 18, 2026

El Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, representa la otra opción de altura y cuenta con experiencia albergando partidos internacionales.

Por su parte, el recinto de la Universidad Nacional del Altiplano aparece como una alternativa todavía más exigente por su altitud.

De esta manera, la Federación tendría la posibilidad de elegir el escenario de cada partido en función del rival, el calendario y la estrategia que defina el comando técnico.

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