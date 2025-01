El fichaje de Miguel Trauco por Alianza Lima generó polémica porque el futbolista, a su llegada a la capital a inicio de año, remarcó que es hincha de Universitario, club que dijo no se comunicó con él.

Al respecto, el actual administrador crema, Jean Ferrari, acabó con las dudas sobre lo que ocurrió para que la ‘U’ no vaya por un exfutbolista del equipo y que jugó la última temporada en el competitivo fútbol brasileño.

“En realidad, nosotros tuvimos una comunicación hace mucho tiempo cuando él estaba jugando en Brasil, y era muy complicado que pueda definir algo porque estaba con contrato”, dijo Ferrari ante la consulta de la prensa.

“Así que, a partir de ahí, avanzamos cómo teníamos que hacerlo y por esos momentos de fútbol, él termina su contrato allá en Criciúma, pero nosotros ya habíamos cerrado las contrataciones. Así que somos responsables con el manejo de nuestra parte financiera, que es básico para tener sostenibilidad en nuestra parte deportiva”, explicó el directivo crema.

Universitario fichó en esa zona del campo a Paolo Reyna que sostuvo un alto rendimiento en las últimas temporadas con camiseta de FBC Melgar, incluso estuvo convocado a la selección peruana en alguna oportunidad.

Trauco finalmente debutó con camiseta de Alianza Lima el último domingo en el choque ante Emelec por la ‘Tarde Blanquiazul’.

El también mundialista con Perú en Rusia 2018, demostró que está al nivel de lo que quiere la institución de La Victoria eb esta temporada.

“Me sentí bien, sorprendido la verdad, no me lo esperaba. He llegado a un gran club y estoy contento. Tal vez me enamore del club, puede ser. Pero lo que vengo a hacer es a trabajar y nada más”, comentó a la prensa.