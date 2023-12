Esta mañana, Jairo Concha y Alianza Lima llegaron a un acuerdo para no renovar su contrato del futbolista, el jugador quedó como agente libre y podrá irse a cualquier club. Ahí es donde aparece Universitario de Deportes, el club campeón del fútbol peruano se encuentra reforzándose para su centenario y la opción de ‘Jairoco’ no estaría mal, esto lo aclara su administrador, Jean Ferrari.

“Jairo Concha es un buen futbolista, nadie está descubriendo la pólvora, pero hoy no podemos entrar a hablar de una vinculación acá con nosotros (Universitario), porque esta noticia es de hoy, de hace algunos minutos. No podemos hablar de alguien que se acaba de desvincular y no sabemos el motivo”, expresó Ferrari en el programa de YouTube ‘Están Pasando Cosas’.

“Nosotros no tuvimos acercamiento con él, pero esto es fútbol y las cosas son cambiantes. A mí no me había llegado ninguna oferta por Piero Quispe en ningún momento, saqué un mensaje para anunciar que no había nada y al día siguiente, a primera hora, llega a mi correo la oferta de Pumas y una propuesta de un equipo argentino. Esto cambia de manera radical y no sabes en qué momento. Hay que estar preparados para esas situaciones”, agregó.

La ‘U’ ya está en pretemporada y empieza a ponerse a punto para a próxima temporada, donde tendrán que competir en 2 competencias a la vez: Liga 1 Betsson y Copa Libertadores.