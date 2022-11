Universitario de Deportes quedó fuera de la pelea por el título de la Liga 1 2022 y dejó escapar un año más la ansiada estrella 27 de su historia. Sobre esta situación se refirió Jean Ferrari , actual administrador del conjunto merengue, quien deslizó que el motivo principal es la falta de presupuesto a comparación de otros equipos.

“Nosotros no tenemos la billetera de Alianza, así de simple. Hacemos gestión y vamos avanzando”, respondió el directivo este martes en diálogo con Willax Deportes al ser consultado sobre la sequía crema en los últimos años.

Respecto a esta temporada en particular señaló lo siguiente: “Han pasado muchas cosas en el año, han habido partidos que hemos tenido que sacar resultados y no se dio. Siempre es bueno que la ‘U’ esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se ha logrado el objetivo, que es salir campeón”, aclaró el administrador de Universitario. “Estamos trabajando para lo que va a ser el próximo año”.

La continuidad de Jorge Murrugarra estaría casi definida, indicó Ferrari. “Nosotros queremos contar con Murrugarra, las negociaciones las está teniendo Manuel Barreto, pero vamos a contar con él para la próxima temporada”, adelantó.