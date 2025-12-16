Jean Ferrari, en el programa Siempre a las Ocho de El Comercio, se refirió a la posibilidad histórica de que la selección peruana participe por primera vez en la Copa Toulon, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo. El directivo reveló que la invitación llegó de manera reciente y abrió un escenario inédito para el fútbol peruano, que nunca antes había sido parte de esta competencia internacional disputada en Francia.

“Nunca ha ido un equipo peruano a la Copa Toulon y esa invitación me ha llegado hace dos días, porque solo había un cupo”, explicó Ferrari, dejando en claro que se trata de una oportunidad especial y poco habitual. Según señaló, la organización del torneo extendió la invitación de forma directa, lo que refleja el interés por contar con la presencia de Perú en el certamen.

Sin embargo, Ferrari también fue claro al señalar que la participación no está confirmada y que actualmente se viene realizando una evaluación integral. “Estamos haciendo la evaluación porque hay una inversión muy fuerte, muy grande para ir a Francia a jugar este torneo”, indicó, subrayando que el aspecto económico es un factor determinante en la decisión final.

Finalmente, el directivo destacó la relevancia deportiva de la Copa Toulon, a la que calificó como “uno de los tres mejores torneos del mundo” en su categoría. En ese sentido, remarcó que una eventual presencia de la selección peruana significaría una experiencia invaluable para los jóvenes futbolistas, tanto por el nivel de competencia como por la exposición internacional que ofrece el certamen.