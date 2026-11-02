Jean Ferrari menciona que el negocio del fútbol está en la venta de futbolistas. (Foto: Captura de X / L1 MAX)
Jean Ferrari menciona que el negocio del fútbol está en la venta de futbolistas. (Foto: Captura de X / L1 MAX)
Por Redacción EC

Jean Ferrari puso sobre la mesa una de las principales deficiencias del fútbol peruano: la falta de formación y exportación de futbolistas. En una entrevista con L1 Max, el director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol explicó por qué considera necesario establecer medidas que obliguen a los clubes a invertir en sus divisiones menores.

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