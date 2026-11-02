Jean Ferrari puso sobre la mesa una de las principales deficiencias del fútbol peruano: la falta de formación y exportación de futbolistas. En una entrevista con L1 Max, el director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol explicó por qué considera necesario establecer medidas que obliguen a los clubes a invertir en sus divisiones menores.

Asimismo, dejó una reflexión sobre el verdadero papel de la selección peruana dentro de la estructura del fútbol nacional: “La selección es la punta del iceberg y el futbolista la usa como plataforma publicitaria” .

Durante la conversación, Ferrari se refirió a las variables que se discutieron para impulsar la reforma en el fútbol peruano y aclaró que los acuerdos alcanzados no fueron unánimes.

“No es que esto se ha decidido de manera unánime. Ha habido consenso al discutir y al llegar a ciertos acuerdos, pero no es que ha habido un tema de unanimidad”, precisó. Sin embargo, sostuvo que las medidas deben aplicarse para conseguir que las instituciones destinen recursos a la formación de nuevos talentos.

Para Ferrari, el principal negocio del fútbol no está en los ingresos por patrocinadores, taquilla, derechos de televisión o participación en torneos internacionales, sino en la transferencia de jugadores.

“ El negocio del fútbol, y eso acá todos lo sabemos, está en la venta de futbolistas. No está en el sponsor, no está en la taquilla, no está en la clasificación a torneos internacionales, no está en los derechos de televisión, está en la venta de futbolistas, y lamentablemente el Perú no vende futbolistas”, manifestó.

En esa línea, consideró que establecer obligaciones para los clubes es una alternativa para impulsar la inversión en las categorías formativas. Su argumento apunta a que, con mejores procesos de preparación, el país pueda desarrollar jugadores capaces de alcanzar el nivel de las principales ligas y convertirse en activos para sus instituciones.

Finalmente, Ferrari explicó por qué considera que la selección peruana no debe entenderse como el punto de partida del desarrollo futbolístico, sino como el resultado de un proceso que comienza mucho antes, en los clubes y sus divisiones menores.

“ La selección no es la base del fútbol, es el final, es la punta del iceberg , porque es donde el futbolista termina usando a la selección como una plataforma publicitaria”, sentenció. Una reflexión que vuelve a poner en discusión la necesidad de fortalecer las bases del fútbol nacional para que la selección sea consecuencia de un trabajo sostenido y no una solución a sus problemas estructurales.

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