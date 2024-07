El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, dejó abierta la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo en ataque para lo que resta de la temporada.

El dirigente crema no quiso dar mayor detalle, pero dejó en claro que el área correspondiente de la institución está trabajando en el tema.

“Hay una posibilidad que la está manejando el área deportiva. No está cerrado, pero depende mucho lo que me digan. Me siento con ellos, hacemos análisis, y en algunos casos hacemos votación”, dijo Ferrari en el programa digital Trinchera Crema.

“Es en ofensiva, no sé exactamente si es delantero, es extremo o media punta”, agregó.

Universitario, si bien se ganó el Torneo Apertura 2024, no ha tenido el mejor rendimiento de sus atacantes y, por tal motivo, existe cierta demanda en el hincha crema por la incorporación de un goleador.