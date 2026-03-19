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Jean Ferrari tras reclamos de Alianza Lima y Universitario: “Si actúas como hincha, no eres buen dirigente”. (Foto: GEC)
Jean Ferrari tras reclamos de Alianza Lima y Universitario: “Si actúas como hincha, no eres buen dirigente”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Jean Ferrari, director general de la FPF, salió al frente para expresarse sobre los últimos reclamos que han protagonizados Alianza Lima y Universitario en la Liga 1. El directivo dejó un fuerte mensaje para los dirigentes de ambas instituciones, incluyendo Franco Velazco, con quien trabajó en tienda crema antes de llegar a la Videna.

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