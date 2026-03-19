Jean Ferrari, director general de la FPF, salió al frente para expresarse sobre los últimos reclamos que han protagonizados Alianza Lima y Universitario en la Liga 1. El directivo dejó un fuerte mensaje para los dirigentes de ambas instituciones, incluyendo Franco Velazco, con quien trabajó en tienda crema antes de llegar a la Videna.

"Todo lo que pase afuera siempre será eso, lo que pase afuera. Todo esto también forma parte de un folclore, donde los hinchas tienen opiniones porque hay redes y las redes aguantan todo. Pero eso no debe trasladarse a los dirigentes. Los dirigentes no pueden actuar en función de lo que el hincha indica u obliga, porque en ese caso no serían buenos dirigentes”, sostuvo.

Asimismo, Ferrari rechazó las amenazas que Comando Sur, la barra de Alianza Lima, realizó contra los árbitros de la Liga 1. “La liga tiene que tomar las acciones correspondientes, porque uno no puede estar viviendo de amenazas que no vienen al caso, ya que esto es un deporte, es un juego. Los protagonistas son los que están dentro de la cancha, quienes resuelven las cosas en el campo”, comentó.

Jean Ferrari: "Aca uno no puede estar viviendo de amenazas. Desde afuera nadie hace goles, ni genera penales. Los dirigentes no pueden actuar en función a lo que el hincha te obliga, entonces no eres un buen dirigente. Espero que se pueda dar mesa de diálogo".



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“Desde afuera, nadie hace goles, nadie patea, nadie genera penales. Son los futbolistas quienes resuelven y hacen que su equipo gane, pierda o empate. Hay que preocuparse más por los equipos, por la conformación de buenos planteles, en traer buenos entrenadores, y a partir de ahí los dirigentes deben dar las herramientas necesarias para potenciar a esos equipos”, continuó.

El director general de la FPF también hizo un llamado a entablar una mesa de diálogo entre las autoridades de la Liga 1 y las dirigencias de Alianza Lima y Universitario. "Espero que pueda haber una mesa de diálogo y que el presidente de la liga uno se siente con ambos administradores y se pongan las cosas claras sobre la mesa”, finaizó.

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