El mediocampista de Alianza Lima, Jean Pierre Archimbaud, sufrió una lamentable lesión en su brazo izquierdo y, a través de sus redes sociales, se pronunció al respecto.

‘’Voy al máximo, bien o no tan bien iré siempre al frente queriendo ir por más, ayudando al que tenga a lado y dejando la vida en cada jugada … Jamás pensé que la del último sábado iba ser tan dolorosa’’, escribió el también seleccionado nacional.

‘’De corazón, infinitas gracias por los mensajes y muestras de cariño que he recibido, los valoro un montón. El tiempo pasará rápido y será el necesario para volver más fuerte de lo que soy. Papalindo y La Virgencita me cuidan en todo momento. No hay tiempo malo para la gente buena’’, añadió Archimbaud.

Como se recuerda, Archimbaud salió lesionado sobre el final del primer tiempo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, y se confirmó su cuadro clínico.

Sufrió una fractura en el radio del codo izquierdo y será intervenido en las próximas horas.

Tras disputar un balón con el celeste Jesús Prettel, cayó mal y su brazo izquierdo sufrió un torcedura, por lo que tuvo que abandonar el campo y en su reemplazo ingresó Gonzalo Aguirre.

Según trascendió, su periodo de recuperación tomaría entre 30 y 45 días.