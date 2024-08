Jean Pierre Archimbaud en un hombre clave en el esquema de Marco Valencia que tiene a FBC Melgar en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1.

Así lo demostró el polifuncional futbolista en la victoria arequipeña sobre Universitario de Deportes, del último miércoles por la noche y, además de hablar de fútbol, se refirió al final con bronca en el Estadio de la UNSA.

“Fue una trifulca que ensució el partido, obviamente no está bien, no está bien dejar esa imagen. Pasa que en los últimos problemas que pasan en el fútbol peruano siempre están involucrados ellos, siento que no saben perder”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Quieren ganar todos los partidos y porque es su centenario tienen que favorecerlos en todo y no tiene porque ser así. El campeonato es parejo, cualquiera puede campeonar y hoy demostramos que pudimos ganar a un gran rival y por eso al final se ensució el partido porque se van con esa bronca de haber perdido”, agregó Archimbaud.

Melgar se impuso 1-0 a Universitario con anotación de Leonel Galeano a los 66 minutos de juego.