Cáceres vuelve al Dominó para relanzar su carrera en la Liga 1

Jefferson Cáceres fue anunciado como nuevo refuerzo de Melgar para la presente temporada, marcando así su regreso al club que lo formó, tras su paso por el Dunfermline Athletic F.C. de Escocia.

La institución arequipeña presentó al atacante a través de un video en sus redes sociales, resaltando su identificación con los colores rojinegros y su crecimiento desde las divisiones menores.

El atacante, que debutó profesionalmente con Melgar tras integrarse al club a los 16 años, fue parte importante del equipo en temporadas anteriores.

“Hoy, Jefferson regresa al Dominó para seguir construyendo su historia junto a Arequipa. Talento, entrega y gol que vuelven a casa con el mismo compromiso de siempre. Esta tierra te conoce… y te espera”, posteó el club.