Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jefferson Cáceres debutó profesionalmente en el 2021. (Foto: Liga 1)
Jefferson Cáceres debutó profesionalmente en el 2021. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Cáceres vuelve al Dominó para relanzar su carrera en la Liga 1
Fútbol peruano

Cáceres vuelve al Dominó para relanzar su carrera en la Liga 1

Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua HOY EN VIVO: A qué hora y dónde ver la Liga 1
Fútbol peruano

Deportivo Garcilaso vs CD Moquegua HOY EN VIVO: A qué hora y dónde ver la Liga 1

Con la U y Cusco FC: Conmebol anunció fecha y hora del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Fútbol peruano

Con la U y Cusco FC: Conmebol anunció fecha y hora del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Quién es Manisha Kalyan, la futbolista hindú que hizo historia al jugar la Champions y que ahora brilla con Alianza Lima
Fútbol peruano

Quién es Manisha Kalyan, la futbolista hindú que hizo historia al jugar la Champions y que ahora brilla con Alianza Lima