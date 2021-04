Alianza Lima obtuvo sus tres primeros puntos en la Liga 1 tras vencer a Deportivo Municipal gracias al gol de Jefferson Farfán en los minutos finales del partido. Con este resultado, los dirigidos por Carlos Bustos se encuentran con los ánimos a tope y ahora, tendrán la misión de derrotar a Sport Huancayo por la tercera fecha.

Sin embargo, el gol de ‘La foquito’ hizo que las redes sociales estallaran y que el hincha aliancista se sienta más que orgulloso por el logro obtenido por el aún seleccionado nacional. Ante ello, uno de los exreferentes de la tienda blanquiazul habló, señalando que hubiera sido un placer compartir camerino con el exdelantero del Schalke 94.

“Agradezco al técnico Jahir Butrón y al presidente Lander Aleman, a raíz que tuvimos un mal año. Arriesgaron y confiaron en mí. Mi objetivo es sumar y llegar lo más lejos posible”, dijo el futbolista de 28 años en ‘El Bocón’.

“Como hincha siempre veré a Alianza. Lo hice cuando estuve en San Martín, Melgar, en el extranjero. Siempre he apoyado estando o no. Me hubiese gustado jugar y compartir con él (Jefferson Farfán) en Alianza. Espero compartir con él más adelante”, detalló.

Ahora, se debe a Alianza Atlético de Sullana, club recién ascendido a la Liga 1 y por el cual fue contrato para disputar la presente edición 2021.

