La aparición de Reimond Manco en el fútbol fue más relevante que la de cualquier otro jugador peruano en los últimos tiempos, consideró Jefferson Farfán, quien eligió al actual volante de Binacional entre los futbolistas nacionales que más vio destacar por su talento.

El actual atacante del Lokomotiv ruso conversó con Jesús Alzamora en una transmisión en vivo a través de Instagram y llenó de elogios al recordado ‘jotita’.

Dentro de la conversación que tuvieron, Jefferson Farfán destacó entre risas a Reimond Manco al recordar su experiencia en PSV, comparándolo con cracks de la talla de Arjen Robben, Ronaldo, Romario, quienes también se lucieron con el club neerlandés.

Posteriormente, al margen de las bromas, aclaró que su colega tenía todas las cualidades para brillar en Europa. “Yo siempre he dicho que para mí, Reimond ha sido uno de los jugadores más talentosos que yo he visto, de lo más talentoso que yo he visto en el Perú ha sido Reimond, era increíble”, señaló la ‘Foquita’ en medio de la pandemia de covid-19.

“Tenía una técnica increíble, por eso lo contrataron en el PSV”, añadió Jefferson Farfán sobre Reimond Manco, que luego no tuvo un buen paso por equipos internacionales y actualmente se encuentra en Deportivo Binacional, en busca de protagonismo con el ‘Poderoso del Sur’ en la Liga 1.

Jefferson Farfán también contó una anécdota que se dio, años atrás en los entrenamientos de la Selección Peruana. La ‘Foquita’ explicó que, en las prácticas, Andrés Mendoza disparaba muy fuerte en los ejercicios de definición en contra de Erick Delgado. Este, harto del abuso, fue a emplazar a ‘Andlé’; sin embargo, el ex jugador del Brujas lo retó a pelear.

Después de la gresca que tuvieron, dividido en tres partes, el ‘Cóndor’ Mendoza decidió parar y lo tomaron como un momento divertido entre ambos jugadores. Es preciso destacar que, el anécdota se dio en la época de Paulo Autori.

