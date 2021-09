¿Quién más si no Jefferson Farfán? El 10 de Alianza Lima volvió a aparecer para marcar el 3-2 de Alianza Lima sobre Binacional, para remontar así el 2-0 que sufrió desde los primeros cinco minutos. El 10 jugó su partido número 700 como profesional y se dio el mejor regalo, y le regaló a la mitad del país una alegría rumbo al título.

Ese es Jefferson Farfán, el jugador que con un par de toques marca la diferencia. Porque cuando Adrián Zela había controlado bien a Hernán Barcos, Jefferson se plantó en ese lugar para decir presente y revolucionar el ataque blanquiazul.

Apoyado con la vitalidad de los ingresos de Arley Rodríguez y Wilmer Aguirre, Jefferson Farfán volvió a ser el salvador de Alianza Lima con un golazo de tiro libre para vencer a Binacional, una victoria que a la postre puede significar el título de la Fase 2.

Jefferson Farfán anota golazo de tiro libre y logra remontada de Alianza ante Binacional (Video GOLPERU)

Aguantó a Zela y cedió bien a Rodríguez, quien habilitó a Mora para el primer gol. Tiro libre en el minuto 94 para el tercero. Así de importante es la presencia de Jefferson Farfán en el equipo. Solo tocó 14 pelotas, y remató tres veces al arco, uno de ellos el golazo de tiro libre.

“La jerarquía no tiene edad”, tuiteó el Checho Ibarra. Es Farfán, un jugador que trasciende a su edad (36 años) y a sus lesiones. Se recuperó bien, supo esperar y el comando técnico supo llevarlo de la mejor manera.

Mira:

El experimentado delantero ha completado una carrera exitosa. A lo largo de su paso por la selección peruana y distintos clubes, marcó espectaculares goles.

“Muchos no confiaban y estoy demostrando con los actos”, declara a Gol Perú Jefferson, quien reconoció que está bien físicamente, e incluso para jugar más de los 30 minutos que viene siendo considerado. Pero ha tenido paciencia y eso es, acaso, lo más importante que hay que destacar. Con los galones que tiene en el plantel, bien pudo exigir tener mayor continuidad, pero supo esperar, aprendiendo de lo que vivió en la primera parte del año.

Es un líder positivo, como lo destaca Hernán Barcos, porque tiene que saber sufrir desde el banco a la espera de su oportunidad. Solo fue titular en dos partidos, ante Alianza Atlético y Sport Boys , sus últimos partidos en mayo antes de que se complicara su lesión.

A Jefferson Farfán solo tienen que darle una chance y él sabrá qué hacer. Tuvo un tiro libre previo y pegó en la barrera. Conscientes de que era el arma ganadora, en el último tiro, los jugadores de Alianza estuvieron atentos a la distancia de la barrera para que el 10 tenga el especio necesario. Así, el disparo fue al ángulo.

Pero no solo se trata de una victoria de Alianza Lima y la recuperación de su mejor jugador, si no de una carta que se mira desde la Videna . Ricardo Gareca no ha descartado poder contar con el jugador. No lo citó para la fecha triple de setiembre, pero para octubre el 10 íntimo debería ser considerado.

Si bien, de las ausencias de las que se hablan, la de Farfán es la tercera o cuarta en debate -se pide más la vuelta de Carlos Zambrano, Pedro Aquino e incluso la de Miguel Araujo-, la vuelta de Jefferson debe darse por su propio peso. Le restan aún tres partidos en ese mes para seguir creciendo, sumando continuidad y olvidándose del todo de la lesión.

Y decimos que le alcanza para estar en la selección peruana, porque jugadores de la jerarquía de Jefferson Farfán tienen que estar. Luego, de ser titular o cuántos minutos estar en el campo, ya dependerá de lo que evalúe Ricardo Gareca. Con un Paolo Guerrero aún recuperando nivel y Lapadula buscando su mejor ritmo en la Serie B de Italia, un tercer nombre como Farfán podría sumar.

17 setiembre vs. Cusco FC

22 setiembre vs. Melgar

25 setiembre vs. Alianza Atlético

Partidos que se pueden volver inolvidables, como aquella victoria sobre San Martín en el Apertura 2017 con Pablo Bengoechea al mando y goles de Gonzalo Godoy. O ese 2-0 de los íntimos sobre Comerciantes Unidos, con doblete de Gabriel Leyes, para coronarse ese año. Estos tres puntos significan mantener una ventaja de seis puntos contra el segundo de la Fase 2, aunque aún restan siete fechas.

MÁS EN DT