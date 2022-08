Más de dos décadas pateando un balón profesionalmente. Casi quinientos partidos encima. Campeón en donde fue: Perú, Países Bajos, Alemania, Emiratos Árabes, Rusia y, sí, nuevamente Perú. Más de cien goles, uno de ellos fue de los más gritados por el hincha peruano. Jefferson Agustín Farfán Guadalupe sabe qué significa triunfar en el fútbol. Pero también conoce la caída, los golpes. Y siempre busca levantarse, resurgir. Como ahora que sueña con llegar al clásico del domingo entre Alianza Lima y Universitario por la fecha 10 del Torneo Clausura.

“Es una sorpresa”, fue su enigmática respuesta ante la consulta por parte del periodista Miguel Gutiérrez que lo abordó luego de jugarse el primer clásico de Futsal Down en la Videna de San Luis. No dio más detalles, no dijo sí o no. Solo que era una sorpresa.

En las últimas semanas, Jefferson ha jugado con su vuelta a las canchas. A través de historias en su Instagram, la ‘Foquita’ ha subido videos cortos de sus arduos entrenamientos -a veces a doble horario- o el recuerdo de su último gol a los cremas en 2004, antes de partir al PSV Eindhoven, el club que le abrió las puertas del reino europeo. Todos con emojis que invitan al hincha blanquiazul a soñar con ver nuevamente al ‘10′ enfrentar a los merengues.

Han pasado nueve largos meses desde su último partido con Alianza, de esa tarde de domingo en el estadio Nacional en el que levantó su cuarto título nacional. Pero Farfán no pierde las esperanzas de volver a jugar, incluso si esa decisión viene acompañada del dolor en la rodilla izquierda que no lo ha dejado en paz en estos últimos años.

Sin un solo minuto disputado en este 2022, la ‘Foquita’ quiere jugar ante la ‘U’ este domingo en Matute. ¿Lo logrará? ¿Qué debe ocurrir para que el comando técnico de Carlos Bustos lo tenga en cuenta? ¿Cuántos minutos como máximo podría estar en el campo? Todos los detalles te contamos a continuación.

¿Farfán llegará al clásico?

El panorama no es el esperado para Jefferson Farfán. En lo que va del año, no ha podido disputar ni un solo partido y los dolores en la rodilla no lo han dejado tranquilo. Hace poco se volvió viral un video en el que le confiesa a su gran amigo, el uruguayo Nicolás Tagliani, delantero con quien salió campeón en 2003, que tiene “la rodilla partida”.

Pero su gran retorno podría ser ante el compadre. Un regreso de película. Según información de ESPN, el atacante podría jugar diez minutos. Esa fue una de las recomendaciones que recibió el técnico Carlos Bustos sobre el estado físico del ‘10′. ¿Será tiempo suficiente para cambiar el rumbo del partido en caso de que sea necesario? ¿O pasa más por una vuelta simbólica, como el primer paso para preparar el terreno y creer que puede aportar más al equipo?

“Farfán todavía no ha entrenado con nosotros, no se cual es su situación, si va a estar o no para el Clásico, eso dependerá del comando técnico” , señaló Hernán Barcos a “Ovación” luego del empate amargo que se trajeron de Cajamarca. Iban ganando 1-0 hasta los 97 minutos con gol del ‘Pirata’, cuando un penal infantil cometido por Aldair Fuentes le dio la oportunidad a Donald Millán de poner el 1-1 final para alegría de UTC.

Farfán entrenando en Matute. Una de las fotos que subió en los últimos días. (Foto: Captura)

El plantel íntimo descansó ayer, lunes, y hoy volverá a los entrenamientos con miras al encuentro ante Universitario. La gran duda -o quizá sorpresa- es la presencia de Jefferson Farfán. De hecho, ese es el único requisito que necesita la ‘Foquita’ si quiere ser considerado por Carlos Bustos de cara al clásico en Matute.

“Seguramente él tiene ganas. Todos sabemos lo que es y lo que significa para el equipo cuando está en el banco de suplentes. Sería un envión anímico importante. Sin embargo, no ha podido entrenar con el grupo hasta el momento y eso es fundamental de aquí al día del partido”, nos dice William Gil, periodista de “Alianza History”, uno de los medios que cubre todo el mundo aliancista, desde categoría menores, femenino y primer equipo.

¿Volverá ante la ‘U’? Sería un regreso de película, como su carrera misma. La información que se maneja en DT es que es muy difícil.