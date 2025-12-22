“Gracias por sumarse a esta acción solidaria”: Farfán lleva regalos a niños por Navidad.
Redacción EC
Redacción EC

demuestra que también es un crack fuera de las canchas. El exfutbolista llevó regalos, juguetes, alimentos y productos de primera necesidad a familias vulnerables por esta Navidad.

La ‘Foquita’ utilizó sus redes sociales para dar a conocer el noble gesto que tuvo junto a ‘Pon tu Granito de Arena’ y ‘Satélite Plus’. Farfán dejó un mensaje de agradecimiento a quienes se sumaron a esta causa.

“Esta Navidad quiero agradecer de corazón a ‘Pon tu Granito de Arena’ y ‘Satélite Plus’ por sumarse a esta acción solidaria. Gracias a su apoyo, pudimos llevar ayuda, esperanza y alegría a quienes más lo necesitan”, escribió.

Farfán continúa sumando esfuerzos para llevar más alegrías a familias de bajos recursos en estas fiestas navideñas. El exfutbolista se encuentra enfocado, además, en sus próximos proyectos.

