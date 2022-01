La vuelta de Jefferson Farfán a las filas de Alianza Lima para el 2021 generó mucha expectativa entre los hinchas del club y del fútbol peruano. El experimentado delantero hizo gala de su talento y su presencia fue resaltante a lo largo de la temporada pasada en la Liga 1, puesto que anotó goles claves que ayudaron a su equipo a alcanzar el título.

Unas semanas después de haber finalizado la campaña, y a puertas del inicio de las nuevas competencias, la ‘Foquita’ compartió un video en su canal de YouTube, en el cual destaca lo vivido a lo largo de los últimos meses y detalla los cambios a los que se adaptó en su regreso a la capital peruana.

“La puntualidad y la disciplina son básicos para un deportista, para un futbolista, y para cualquiera que pueda practicar el deporte que más le guste. A mí me ordenó mucho llegar al extranjero. Gracias a eso, pude conseguir cosas importantes en mi carrera”, comentó Jefferson Farfán.

“En Lima, a veces es complicado por el tráfico, pero siempre se debe salir con tiempo. Cuando uno es joven, hay cosas que quieres vivir. No es muy fácil, porque hay aspectos negativos y ya depende de uno, si las quieres tomar o deseas cumplir tus sueños y alcanzar la carrera que quieres seguir”, agregó.

De la misma forma, la ‘Foquita’ habló de sus inicios en Alianza Lima y los primeros objetivos que se planteaba. “Siempre hablaba con Paolo Guerrero en los viajes en combi. Decíamos que íbamos a tener un carro de gama baja, luego soñábamos con tener un auto deportivo, como todo futbolista, porque ese bus que nos llevaba, se demoraba como dos horas... Quien la lucha, la consigue”, resaltó.

Jefferson Farfán también reveló que aprovechaba su talento para ganar dinero desde pequeño. “Cuando era chibolo, jugaba fútbol en los barrios y me pagaban. Me llamaban y me iba a un montón de distritos. Llevaba eso a mi casa para ayudar a mi mamá, que ha sido madre soltera”, expresó.

Finalmente, el futbolista de 37 años contó una curiosa anécdota, sobre la manera en la que conseguía ingresar a Matute sin pagar. “Veía a mis ídolos, Waldir Sáenz o Juan Jayo, y me emocionaba. Los iba a ver al estadio. Cuando encontraba a un señor sin hijos, le decía para que me ayude entrar como su acompañante. Tenía una pinta de ‘piraña’, pero me apoyaban para entrar gratis”, confesó.

Además de los recuerdos que narró en el video, Jefferson Farfán mostró algunas imágenes inéditas de las semanas previas a la final con Alianza Lima ante Sporting Cristal. En el clip aparecen detalles de su día a día, cómo pasó su cumpleaños y también escenas del título con la ‘Blanquiazul’ en el Estadio Nacional.