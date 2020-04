Paolo Guerrero era conocido como ‘Damián’ durante su infancia. El jugador de la selección peruana reveló que recibió ese sobrenombre porque hacía muchas travesuras. De hecho, en una de ellas, el delantero se llevó el gran susto de su vida porque un perro, que pertenecía su primo, le mordió en la boca.

El ‘Depredador’ narró toda la anécdota a lo largo de la amena transmisión en Instagram con Jefferson Farfán. “Esta historia no la saben”, arrancó el futbolista del Internacional de Porto Alegre en la comunicación.

“Un perro me mordió en la boca (señala la cicatriz). Tenía siete años y yo quiera bailar lambada, que en ese tiempo estaba de moda. Lo veía siempre a mi primo bailando con su perro”, continuó el capitán de la selección peruana.

“Yo quise hacer esa gracia y el perro estaba comiendo. Lo único que me acuerdo es que me agarró y encima me zamaqueó”, recordó Paolo Guerrero.

“Salió sangre y me llevaron como Túpac Amaru con los brazos abiertos a la asistencia que quedaba a unas cuatro o cinco cuadras de mi casa. Y la gente preguntaba: ‘¿quién es? ¡Ah! Es el ‘Damián’, que siempre hace de las suyas'”, confesó a Farfán.

La mordida de un perro que dejó una cicatriz a Paolo Guerrero. (Captura y video: Instagram / ESPN)

El mejor gol de Paolo Guerrero

El delantero se remontó a la temporada 2006-07 de la Bundesliga para elegir el tanto más bonito e importante de su trayectoria. El peruano se lo hizo al poderoso Bayern, donde tapaba de Oliver Kahn.

“El gol más bonito e importante fue uno, obviamente que los que significaron títulos están enmarcados, que le hice a Oliver Kahn y le ganamos al Bayern 2-1 en su cancha, en el Allianz Arena”, aseguró en la transmisión.