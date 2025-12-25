“Que sea una Feliz Navidad”: Farfán, Gallese, Aquino y el saludo navideño de los futbolistas peruanos.

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores, Alex Valera, Pedro Aquino y otros futbolistas peruanos compartieron emotivos mensajes en redes sociales por Navidad. Allí se les puede ver en compañía de sus parejas, sus hijos y sus seres queridos más cercanos.

“Te deseo una Feliz Navidad llena de luz y alegría a tu hogar”, publicó La ‘Foquita’ Farfán en Instagram. El exfutbolista aparece junto a su pareja Xiomy Kanashiro.

De igual manera, Gallese subió varias postales junto a su esposa e hijos al lado de su árbolito navideño. Como se sabe, el ‘Pulpo’ se alista para emprender un nuevo reto en Deportivo Cali de Colombia.

Así fue el saludo de Edison Flores y Alex Valera por Navidad.

Por otro lado, los jugadores de Universitario también se hicieron presentes en redes sociales. Edison Flores y Alex Valera enviaron buenos deseos a todos los hinchas merengues.

“Feliz Navidad mi gente. Pásenla increíble”, fue el sincero deseo del ‘Orejas’ en Instagram. Mientras que el goleador crema expresó: “Feliz Navidad que sea un día lleno de amor”.

Asimismo, Pedro Aquino, volante de Alianza Lima, se sumó a la ola de buenos deseos y dejó un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Después de 9 largos años lejos de mi familia y mi hermoso Perú, agradecido con Dios por dejarme compartir con ustedes. Los amo con todo mi corazón, que tengan una Feliz Navidad”, expresó la ‘Roca’.