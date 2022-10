Jefferson Farfán continúa con sus trabajos de recuperación con el firme objetivo de regresar a los terrenos de juego y ayudar a Alianza Lima en la lucha por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Si bien algunos hinchas piden que la ‘Foquita’ dé un paso al costado por las lesiones que viene sufriendo, para Waldir Sáenz, goleador histórico del club, este todavía tiene mucho para dar en el “verde”.

“Yo creo que si él no hace o dice lo que la gente quiere escuchar, que es el retiro, es porque él todavía puede. Jefferson ha salido de lesiones más graves como las dos anteriores que ha tenido, que todo el mundo lo daba por retirado”, comenzó diciendo el exfutbolista.

“Yo siempre he confiado en él porque es un jugador fuerte de mente que siempre ha tratado de recuperarse no al 100%, sino al 200%, y llegar de la mejor manera a los partidos. Entonces yo creo que él tiene todavía un reto, que es terminar de la mejor manera en Alianza si no es este año yo creo que el próximo va a ser porque él todavía tiene la fuerza para seguir”, añadió en una entrevista con GOL PERÚ.

Finalmente, sobre la consulta de si existe la chance de que Jefferson Farfán renueve con Alianza Lima, Waldir Sáenz respondió lo siguiente: “Claro, claro. Si él no dice o no da la posibilidad de que se va a retirar es porque él todavía puede y tiene la fuerza para seguir jugando”.

Próximos partidos de Alianza Lima

Los blanquiazules enfrentarán a Deportivo Binacional en Matute, Ayacucho en el Ciudad de Cumaná y ADT, también en Matute, en la fase final del Torneo Clausura de Liga 1.