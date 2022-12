Hace solamente unos días Jefferson Farfán confirmó su retiro del fútbol profesional y, el último domingo, concedió una entrevista a “Futbol en América” donde recordó varios pasos de su carrera deportiva. Por ejemplo, contó la dura sanción que le puso Félix Magath cuando ambos coincidieron en el Schalke 04.

La ‘Foquita’ dejó en claro que el estratega era muy exigente. “Magath me preparó para ‘ir y venir’, ustedes ya habrán escuchado sobre los trabajos de Magath, eran bastante duros. Me ponía unas multas, pero hay una que no puedo olvidar”, comenzó diciendo.

¿Por qué sancionaron a Farfán?

“En las vacaciones... Tú sabes que yo estaba acá (Perú), y uno siempre se quiere quedar un día más, pero justo me tocaba pretemporada. ‘Me quedó un día más’, dije. Qué flojera ir hasta Alemania... y me quedé dos días más.

Llego a Alemania y el equipo se estaba yendo a Turquía de pretemporada, Magath de molesto se va y me deja. Llegué y no había vuelo hasta el día siguiente. Entonces en la noche salí a una fiesta, me toman una foto y llega hasta el entrenador.

Cuando llego a la pretemporada me dice: ‘Pasa a mi oficina que te voy a poner una multa’. Me da un papel y no lo entendí porque estaba en alemán. Dentro de mí dije: ‘Serán mil dólares o algo así. Reflexioné, me lo merezco, y lo dejé en la mesa de mi casa”.

El valor de la multa

“Yo vivía con un amigo brasileño que hablaba alemán y él me grita: ‘¿Jefferson tú has visto la multa que te pusieron?’. No me importa, le dije. ‘Son 150 mil euros’, me tradujo. Me puse blanco, voy al club a hablar con él y hablé con Manuel Neuer: ‘Tú eres el capitán, habla con él’. ¿Qué voy a comer este mes? Está loco ese tipo”, señaló.

“Magath le dijo Neuer: ‘Tú no te metas’. Fui a presionar con los dirigentes y dije: ‘No voy a jugar. Es una exageración’. Fuí al banco y la plata ya no estaba. Cuando llega el otro entrenador (Ralf Rangnick) se me acerca y me dice: ‘Ya me enteré del problema y te van a devolver la mitad’. ‘Gracias profe, me voy sacar la mi*** por usted’”, sentenció Jefferson Farfán.