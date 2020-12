Asumir que Alianza Lima jugará la Segunda División, es una sensación que ha llenado de amargura a Jefferson Farfán, pero ahora el delantero de la selección peruana pide a los responsables enfocarse en asegurar regreso de los victorianos a la Liga 1 2022.

“Si hablo como hincha, me da mucha rabia. Son cosas que pasan, le sucedió a equipos grandes, el hincha tiene que apoyar en las buenas y en las malas. Ahora, Alianza tiene que hacer de todo para volver rápido a primera”, aseguró el futbolista en ‘Más vale tarde’ de Latina.

La ‘Foquita’ que partió en el 2004 rumbo al PSV Eindhoven reiteró su deseo de jugar por Alianza Lima. “Antes de irme a Europa tuve dos grandes campañas ahí, salimos campeones. Obviamente hay un feeling especial con la gente de Alianza. Por eso siempre digo que el sueño de volver Alianza sea lo más cercano posible, porque es lo que quiero”, indicó.

Jefferson Farfán reveló que su sueño no solo sería despedirse con la casaquilla blanquiazul. “Es un hecho que me quiero retirar en Alianza. Mi compadre (Paolo Guerrero) también. Es algo que me encantaría, imaginar despedirnos saliendo campeones con Alianza sería un final de carrera soñado”, dijo.

