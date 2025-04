Wilmer Aguirre fue el invitado de la última edición del programa de YouTube ‘Enfocados’, conducido por sus excompañeros del fútbol, y amigos personales, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

Además de tocar temas de lo vivido en divisiones menores y primera profesional, recordaron lo sucedido con el exentrenador de Alianza Lima, Guillermo ‘Chicho’ Salas, con quien lograron el bicampeonato nacional en 2022.

Farfán dejó en claro que su distanciamiento con el estratega nacional fue provocado porque este último faltó a su palabra, y perjudicó a Wilmer Aguirre, quien no renovó con el club de La Victoria, pese a que ya lo habían acordado.

“Me dijo que se quedaban todos, pero la persona con la que tengo más afinidad es el ‘Zorro’. Entonces, cuando me dio su palabra y de un momento a otro pasa lo contrario, me sorprendí porque me garantizó su continuidad porque yo no iba a seguir por mi rodilla”, contó Farfán.

“Hablé contigo (con Aguirre) y ahí es donde para mí, el ‘Chicho’ murió. El hombre tenía otras propuestas y, por confiar en mi palabra, se quedó sin equipo. Una persona como él, no merecía salir de esa manera”, añadió.

Sobre el particular, Aguirre también reconoció que la noticia de su salida del club lo tomó por sorpresa y le generó un gran malestar, pues tenía toda la intención de seguir jugando en el equipo de sus amores.

“Vine de correr emocionado y abro Instagram para ver el ‘Gracias, Zorro’. Tanto mensaje y comentario pensé que me habían anunciado, pero fue todo lo contrario. No sabes la rabia”, dijo el delantero que actualmente se encuentra sin equipo, pero que sueña con retirarse de blanquiazul.