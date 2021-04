Le hizo sentir el rigor del partido. Jefferson Farfán ingresó a los 60′ al duelo entre Alianza Lima vs. Universidad César Vallejo y a los dos minutos, el venezolano Arquímedes Figuera lo derribó con una entrada alevosa que no fue sancionada con tarjeta amarilla. Como indicaron en la transmisión, el juez del partido no quiso expulsar al jugador de la UCV, quien ya había sido amonestado en el primer tiempo.

Alianza Lima vs. César Vallejo: así fue el partido

Parecía que los tres puntos se iban a quedar con Alianza Lima: Hernán Barcos de un zurdazo colocaba el 2-1 momentáneo y encima Jefferson Farfán ya estaba en el campo cumpliendo su partido número 100. Sin embargo, la Universidad César Vallejo se apoyó en su carta principal de ataque: el colombiano Yorleys Mena, quien anotó un doblete y así selló el 2-2 definitivo en el estadio Iván Elías Moreno.

Con relación al duelo ante Sport Huancayo, las principales novedades en el esquema de Carlos Bustos para esta fecha 5 estaban en ataque: decidió que Arley Rodríguez y Hernán Barcos aparezcan desde el arranque. Y eso volumen ofensivo se notó sobre todo en los primeros minutos ante el conjunto ‘Poeta’.

Jefferson Farfán habló después de cumplir 100 partidos con Alianza Lima. (Foto: Liga Profesional de Fútbol)

Cuando Alianza Lima se hacía más fuerte, sobre todo con Rodríguez desbordando por la banda derecha (generó que a Jersson Vásquez le saquen amarilla en una contra), apareció el tanto para los dirigidos por José del Solar. Asistencia de Jairo Vélez para una potente definición de Yorleys Mena: cañonazo cruzado.

Los íntimos consiguieron voltear el partido en la segunda mitad con los goles de Ricardo Lagos y Hernán Barcos; sin embargo, un rebote dejado por Steven Rivadeneyra le permitió a Yorleys Mena convertir el 2-2 final.

