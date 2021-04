Conforme a los criterios de Saber más

Alianza Lima vive una Divina Comedia dantesca. Bajó al infierno del descenso, pasó por el purgatorio del TAS y hoy camina en el paraíso del alivio por jugar en la Liga 1. Lo hace, claro está, con la tranquilidad de haber encontrado la justicia a sus reclamos, pero sobre todo porque coronó su regresó con la vuelta de Jefferson Farfán al club tras 17 años. Si van a filmar la película, la primera escena tiene que ser la ‘Foquita’ parándose en la mitad de la cancha para ingresar contra Deportivo Municipal.

Y la segunda: el cabezazo que liquidó a la ‘Franja’ en el Alberto Gallardo. El fútbol peruano ha sido testigo de muchos retornos. El de Farfán, sin embargo, tiene un valor afectivo por el presente que vive el aliancismo y porque la decisión de volver a vestirse de blanquiazul le da un toque romántico al final de su larga experiencia.

Una larga carrera que ‘Jefry’ forjó a punta de goles y títulos al lado de futbolistas que han marcado la pauta del fútbol mundial. El año pasado, el mismo Farfán en una de las transmisiones -vía Instagram Live- de la selección peruana eligió al once ideal de compañeros con los que compartió vestuario.

Manuel Neuer; Rafinha, Carlos Zambrano, Marcelo Bordón y Miguel Trauco; Jermanine Jones, Rakitic y Yotún; Draxler, Carrillo y Paolo Guerrero ; fueron los elegidos por Jefferson mientras conversaba desde Rusia con Luis Advíncula, conectado desde España.

Sin embargo, con algunos arreglos y retoques, el once que dio a conocer Farfán se podría convertir en un ‘Dream Team’ de grandes figuras. Tres campeones del mundo, seis ganadores de la Champions League, el capitán que lo blindó en Europa y el hermano que le regaló el fútbol jugando juntos en un Mundial.

Neuer al arco; Rafinha, Joel Matip y Benedikt Höwedes en la línea defensiva; Phillip Cocu, Mark van Bommel e Iván Rakitic en el medio; Julian Draxler y Park Ji-Sung como volantes por fuera, y Raúl Gonzales y Paolo Guerrero como los tanques de ataque . ¿Cuánto jugó y rindió junto a estos futbolistas?

Manuel Neuer

“No, era mi novia”, bromea Jefferson Farfán delante de las cámaras de Movistar Deportes tras el amistoso entre Perú y Alemania en setiembre del 2018. La ‘Foquita’ se refiere a Manuel Neuer, a quien no solo lo une más de un centenar de partidos juntos sino una amistad que quedó demostrada en las fotos juntos sobre el gramado en el estadio PreZero Arena de Sinsheim.

Antes que el portero se convierta en el multicampeón con el Bayern Múnich (un ‘triplete’ 2012-2013 y un ‘sextete’ 2019-2020) y levante la Copa del Mundo con la selección alemana en Brasil 2014 , coincidió con ‘Jefry’ en el Schalke 04, el club que lo vio debutar en la temporada 2006-2007 de la Bundesliga.

El peruano llegó al cuadro minero dos años después, y se convirtió en el fichaje más caro del club en el siglo XXI. Jefferson arribó con el cartel de estrella del PSV Eindhoven y se convirtió en el extremo derecho del cuadro alemán. Mientras Farfán buscaba el gol, Neuer los evitaba.

Juntos compartieron cancha en 113 partidos entre Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa alemana, Champions League y Europa League. El saldo fue de 54 victorias, 22 empates y 37 derrotas. Jefferson anotó 28 goles en un total de 9.665 minutos, y Neuer estuvo en el campo 10.230 minutos .

Dos méritos resaltan en ese equipo en el que alternaron: campeón de la Copa de Alemania 2010-2011, y en esa misma temporada alcanzaron las semifinales de la Champions League cayendo contra el Manchester United.

Rafinha

Márcio Rafael Ferreira de Souza. O solo Rafinha, el compañero de Farfán en el Schalke 04 (2008-2010), campeón con Claudio Pizarro en el Bayern Múnich (2012-2015) y posible rival de Universitario de Deportes en la Copa Libertadores si Gremio, su nuevo club, logra hoy la clasificación a la fase de grupos frente a Independiente del Valle.

Así como Ronaldinho y Carlos Tévez, Rafinha está en el selecto grupo de futbolistas que ha ganado la Champions League (2012-2013) y la Copa Libertadores (Flamengo, 2019). Farfán dijo que lo elige en su equipo ideal, y no se equivoca. Como lateral derecho, al brasileño cumplió grandes campañas en el fútbol alemán.

J untos en el Schalke 04, jugaron un total de 67 partidos (31 triunfos, 16 empates, 20 derrotas) con 5.725 minutos para el peruano, y 5.876 para el brasileño . La conexión que tienen ambos va más allá de los 15 goles que consiguió Farfán a su lado, sino el puesto estratégico en el once de los mineros.

Jefferson arribó al fútbol alemán como extremo izquierdo. Así había conseguido ser tetracampeón en Holanda con el PSV Eindhoven. Sin embargo, en su llegada al Schalke 04 lo cambiaron de banda y pasó a ser extremo derecho, cuidado en la defensa por Rafinha, quien jugaba de lateral en el mismo lado.

Esa es la razón por la que Farfán tiene afinidad con el brasileño y lo ubica en su equipo ideal. El compañerismo entre ambos es mutuo. “Tenía una fiera en frente de mí: Farfán en el Schalke 04” , dijo Rafinha el año pasado tras ser consultado por los mejores jugadores con los que compartió vestuario.

Joel Matip

Ahora tiene a Mohamed Salah donde antes disfrutaba a Jefferson Farfán. Nacido en Alemania, pero con nacionalidad camerunesa, hoy Joel Matip (29 años) es el patrón de la defensa de un Liverpool que en plena pandemia del COVID-19 rompió una racha de 30 años sin ganar la Premier League.

El zaguero central, ganador de la Champions League en 2018-2019, prácticamente creció al lado de Farfán, y compartió banca y experiencia con Carlos Zambrano en el Schalke 04 entre el 2009 y 2016 antes de saltar al fútbol inglés.

Con Farfán, Matip jugó 150 partidos logrando al menos la mitad de efectividad (75 victorias, 31 empates, 44 derrotas). El zaguero central también pertenece a ese equipo que ganó la Copa de Alemania (2011) y plantó cara al Real Madrid en el Champions League 2014-2015 en el Santiago Bernabéu venciendo por 4-3.

Benedikt Höwedes

Höwedes es el único de esta lista con el que Jefferson Farfán ha jugado en dos clubes distintos: Schalke 04 y Lokomotiv. En el batallador cuadro alemán, el lateral izquierdo portó la cinta de capitán en los siete años que la ‘Foquita’ estuvo en el plantel.

A la par de sus grandes actuaciones con el equipo azul de Gelsenkirchen, Höwedes era titular en su puesto de la selección alemana, con quien asistió a la Eurocopa del 2012 (semifinales) y el Mundial Brasil 2014. El compañero de Farfán es uno de los cuatro germanos que jugaron los 690 minutos totales -incluidos dos alargues- de la consagración teutona en tierras brasileñas. Los otros tres son Neuer, Lahm y Kroos.

Con el peruano, en tanto, disputó 200 partidos entre Alemania y Rusia ganando los títulos de la Copa alemana (2011), supercopa alemana (2011-2012), Copa rusa (2019) y la Supercopa rusa (2019-2020).

Phillip Cocu

El día que Farfán ingresó por primera vez al vestuario del PSV Eindhoven se encontró con que el capitán sería Phillip Cocu, el futbolista que regresaba a Holanda tras haber jugado seis años en el FC Barcelona convirtiéndose en el extranjero con más partidos disputados en el club hasta ese entonces: 292. Luego, un tal Lionel Messi rompería todas las estadísticas, incluida la que poseía Cocu.

¿Quién era Cocu? Un referente que a los 34 años volvía al club que lo lanzó a la fama para vivir los últimos años de su carrera. ¿Y qué logró al lado de Farfán? Tricampeonato en la Eredivisie, una Copa de Holanda y un semifinal en la Champions League 2004-2005 frente al AC Milan.

No son pocos los 114 partidos juntos (74 victorias, 19 empates, 21 derrotas) ni los 49 goles que marcó Farfán contra los 24 que logró Cocu desde su posición de mediocampista. El primer referente europeo de ‘Jefry’ fue el holandés y todos sus años de experiencia.

Iván Rakitic

El croata que pasó por el FC Barcelona (2014-2020) y nunca pudo ser amigo personal de Lionel Messi, en cambio, si puede decir que es íntimo de Jefferson Farfán. Compartieron vestuario en el Schalke 04 (81 partidos) y les quedó una amistad para los siguientes años.

En el amistoso que enfrentó a la selección peruana contra Croacia en la fecha FIFA de marzo del 2018 (victoria blanquirroja por 2-0 con goles de Carrillo y Flores), Farfán y Rakitic se quedaron conversando sobre el gramado del estadio Hard Rock de Miami. Meses más tarde, Iván disputó la final del Mundial Rusia 2018 con su equipo patrio, y Jefferson llegó a sumar minutos contra Dinamarca y Francia.

La última vez que se vieron fue mientras coincidían en Barcelona. Farfán se había lesionado de los ligamentos de la rodilla izquierda y llegó a la ciudad condal para operarse. Por esos días, Rakitic lo buscó y pudieron intercambiar las camisetas de Lokomotiv y Barcelona.

Mark Van Bommel

Coincideron apenas una temporada (2004-2005) en el PSV Eidhoven, pero fue suficiente para ser considerado en este equipo ideal de estrellas por la simple razón de que era un todoterreno cuando Farfán arribó con su juventud al fútbol europeo.

En cancha, en la temporada que jugaron juntos disputaron 39 partidos (29 victorias, 6 empates, 4 derrotas) y quedará para curiosidad que, a pesar de su puesto de volante, Van Bommbel (13) anotó más goles que Farfán (9).

Toda esta demostración le sirvieron para ser fichado por el FC Barcelona el año 2005 y coincidir con Ronaldinho y Messi en la temporada que los ‘Culés’ ganaron la segunda Champions League de su historia frente al Arsenal en París.

Julian Draxler

¿Habrá visto Farfán como ayer su amigo Julian Draxler celebró con el PSG frente al Bayern Múnich? Porque también pertenece al círculo más cercano de Jefferson en su época en Schalke 04, y quedó graficado sobre la cancha del Hoffenheim en la victoria alemana sobre Perú en la fecha FIFA posterior al Mundial de Rusia 2018.

Farfán y Draxler, que jugaron coincideron en 105 con el Schalke 04, se saludaron con afecto antes del amistoso y pactaron intercambiar camisetas al final del encuentro. Mientras Jefferson declaraba a la prensa peruana, Julian esperó a un costado esperando llevarse la ’10′ de Perú.

Todo quedó registrado en una foto que el alemán, campeón del mundo en el 2014, publicó en sus redes sociales.

Park Ji-Sung

El video está en YouTube. Octavos de final de la Champions League 2004-2005 entre PSV Eidhoven y AS Monaco, último finalista del torneo de clubes de la UEFA, y una pelota dividida entre el uruguayo Ernesto Javier Chevantón y el coreano Park Ji-Sung termina en trifulca. El primero en aparecer para defender a su compañero es Jefferson Farfán.

En el PSV que alcanzó las semifinales de la Champions aquella temporada, Jefferson jugaba de extremo izquierdo a pie cambiado, y en la otra banda corría Park Ji-Sung. Solo jugaron un año juntos y disputaron un total de 36 partidos (25 victorias, 7 empates, 4 derrotas).

A su lado, Farfán anotó 9 goles (8 en la Eredivisie, 1 en la Champions League). En el 2005 lo contrató el Manchester United con quien se convirtió en multicampeón de la Premier League, Copa FA y Carling Cup, aparte de ganador de la Champions League y el Mundial de Clubes.

Raúl González

La única vez que se habían cruzado antes en una cancha de fútbol fue el 18 de febrero del 2004 en un amistoso entre Perú y España (2-1). Raúl González, el Ángel de Madrid, fue titular en la ‘Roja’ y le dejó su sitio a Tamudo en el final del primer tiempo, mientras que Jefferson Farfán ingresó al minuto 67 por Andrés Mendoza.

Seis años después, cuando José Mourinho arribó al Real Madrid y Cristiano Ronaldo quería ser ‘CR7’ y no usar más la camiseta ‘9’, Raúl González abrió sus alas y voló al Schalke 04 de Alemania. Ahí, el tricampeón de la Champions League, estuvo dos temporadas.

Con la camiseta azul coincidieron en 75 partidos (36 triunfos, 14 empates, 25 derrotas) y el español anotó 28 veces contra 12 del peruano. En la zona de prensa internacional del estadio San Ciro de Milán, Raúl le contestó a El Comercio sobre el presente que atravesaba en ese momento Farfán, sancionado por Sergio Markarián tras el ampay en el Casino Veneto en Panamá.

“Él (Farfán) sabe que va a volver. Ya es hora de que demuestre el juego que hace en el Schalke 04 con la camiseta de su selección. Yo lo he visto jugando por Perú y puede ser tan desequilibrante como cuando participa aquí en el club. Puede y debe hacer una gran Eliminatoria”, dijo el delantero español. La predicción se cumplió y su compañero de equipo volvió a ponerse la Blanquirroja.

Paolo Guerrero

Según el “Rayo X” de la página ceroacero.es, Jefferson Farfán solo ha jugado 41 partidos oficiales con la selección peruana al lado de Paolo Guerrero. El registro contabiliza desde el 2004 y solo en selección adulta, no cuenta las divisiones menores de Alianza Lima ni la Sub 17 y Sub 23 de Perú.

Asimismo, resalta que entre los compadres han sumado 10 triunfos, 13 empates y 18 derrotas, donde Jefferson pudo anotar 12 goles y Paolo alcanzó los 13 tantos entre Mundial (2), Eliminatorias (24), Copa América (10) y amistosos (5).

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán tienen chances de ser convocados para la próxima fecha doble. (Foto: GEC)

En este selecto grupo de jugadores que estuvieron al lado de Jefferson en un mismo equipo, Guerrero puede jactarse -junto a Raúl- de haber anotado en una final de Mundial de Clubes contra el Chelsea el 2012. En tanto, el español marcó contra Vasco da Gama en la final de la Copa Intercontinental de 1998 con el Real Madrid.

Figuras, crack, fueras de serie. Todos le aportaron un gramito de arena a esa jerarquía que ahora Farfán ha venido a poner a servicio de su amado Alianza Lima en la Liga 1.

