Conforme a los criterios de Saber más

Un día después de que el Ministerio del Interior comunicara la prohibición de cualquier tipo de celebración este 31 de octubre por el Día de la Canción Criolla o Halloween afirmando que “no están permitidas las reuniones por razones sanitarias y con el fin de evitar el incremento de contagios a consecuencia de la Covid-19″, Jefferson Farfán festejó su cumpleaños número 37. En principio parecía una reunión familiar, algo íntimo, según sus publicaciones en sus redes sociales. Pero la difusión de un video de un programa de espectáculos lo dejó en offside: el futbolista de Alianza Lima, club que disputará las finales de la Liga 1 ante Sporting Cristal en noviembre, habría realizado un evento masivo con orquesta incluida.

El hecho causó indignación en las redes sociales. De un lado están los que piden una sanción para la ‘Foquita’ que ha reincidido en esta falta (en abril también rompió los protocolos); del otro, los que buscan defenderlo. Más allá del debate, ¿puede ser castigado el ‘10′ aliancista? Desde la Liga 1 señalaron a El Comercio que el delantero no habría roto ningún protocolo porque no salió en lista en el duelo ante Cristal del último domingo y tampoco será tomado en cuenta para el encuentro de este viernes frente a Cienciano por la última fecha de la Fase 2.

Por su parte, desde la Federación Peruana de Fútbol nos indicaron que, de haber algún castigo, dependerá exclusivamente de su club, Alianza Lima, ya que el atacante solo va a la Videna a rehabilitarse de la lesión en su rodilla y tiene contacto con el fisioterapeuta . Eso sí, le harán una prueba PCR para descartar la presencia del virus en el organismo.

Para Jhony Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Farfán no será sancionado. “El protocolo en sí ya va cayendo en desuso porque las situaciones van cambiando. Ya no estamos en enero que no había nadie vacunado, había muchos contagios. Ahora la situación está más controlada y hay más flexibilidad. Todo eso entra en criterio de la Comisión Disciplinaria de la FPF si es que se aplica o no sanción alguna”, nos comentó.

“ Pero para evaluar si Farfán está o no involucrado en una violación de protocolo, se tiene que saber en qué situación se encuentra. Quizá él no está en ese momento bajo el ámbito de Alianza Lima y regresará hasta el día después del 16 de noviembre, que termina la fecha doble de las Eliminatorias para la selección peruana. ¿Cómo lo sancionas en ese caso? Eso ya es su vida privada y le compete plenamente al club ”, agregó.

Comunicado de Alianza Lima tras la primera falta de Farfán, en abril de este año.

Claro ejemplo de lo último que señaló el asesor legal es lo que ocurrió con Eduardo Rabanal. El defensor fue separado provisionalmente este miércoles de Carlos Mannucci por decisión del club al incumplir protocolos sanitarios. Además de encontrarse en aislamiento, el jugador está siendo investigado por la institución trujillana. ¿Cuál fue su pecado? Acompañar a su pareja, la salsera Paula Arias, a un concierto en Barranco.

Pero más allá de las cuestiones legales, de si caerá alguna sanción en contra de Jefferson Farfán a dos semanas de jugarse la fecha doble de Eliminatorias y a un mes de las finales de la Liga 1, el tema ha causado la irritación de muchos hinchas. Y es que no es la primera vez que ocurre. A más de año y medio de que el Gobierno decretara estado de emergencia en el Perú por una pandemia que se ha llevado a más de 200 mil compatriotas, y tiene a muchos sin trabajo, podemos hacer un XI de jugadores de la Liga 1 que rompieron los protocolos sanitarios. Puede parecer un chiste de mal gusto, pero no lo es. Incluso tendríamos suplentes.

Josh Cavallo, futbolista de 21 años que juega en el Adelaide United de Australia, anunció públicamente su homosexualidad. Gerard Piqué, Griezmann y varios deportistas se expresaron tras el emotivo mensaje.

Los casos

El que aperturó el expediente fue Jean Deza. El atacante, que fue separado de Carlos Stein el mes pasado por indisciplina, arrancó el 2020 con Alianza Lima. Sin embargo, sólo jugó tres partidos. Tras cometer faltas graves (rompió la cuarentena y se le vio en diversas fiestas), el club íntimo decidió despedirlo a mediados de junio. Diez días después, Binacional anunció su fichaje.

Ray Sandoval también tuvo un episodio de escándalo. En una noche limeña, el entonces jugador de Sporting Cristal manejó en estado de ebriedad y fue separado de la entidad rimense. Cuatro días pasaron para que Cusco FC lo contratara.

Jean Deza y Andy Polar disputaron torneo municipal en Puno pese a restricciones por el COVID-19

Adrián Zela caminó por el mismo sendero. El defensor fue echado de Sport Boys por incumplir los protocolos y poco después fue fichado por Sport Chavelines de la Liga 2. El mismo club se hizo de los servicios de Sebastián La Torre, quien no respetó el protocolo y fue despedido de la Universidad César Vallejo. Pese a eso, el delantero siguió organizando fiestas y fue detenido en otra oportunidad por la policía.

El portero Patricio Álvarez, los defensores Aldo Corzo, Alexi Gómez, Francisco Duclós y Carlos Cabello; el volante colombiano Johan Arango; y los atacantes Kevin Quevedo, Beto da Silva y Andy Polar; incluso el asistente técnico de Ricardo Gareca, Nolberto Solano. Todos incumplieron los protocolos sanitarios en medio de una pandemia que obligaba mayor responsabilidad a personajes conocidos, profesionales que debían dar el ejemplo.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Para muchos, Diego Armando Maradona fue el mejor futbolista de todos los tiempos. Sus grandes hazañas siempre han sido interesantes para el mundo. Si eres fanático del ídolo deportivo, te recomendamos esta previa para la serie del astro argentino.