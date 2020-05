Las discrepancias quedan a un lado cuando se trata de una enfermedad. Luis ‘Cuto’ Guadalupe no dudó en enviarle un mensaje de aliento a Jefferson Farfán tras la situación que vive el delantero en Rusia. La 'Foquita dio positivo a la prueba de COVID-19 y se encuentra cumpliendo el aislamiento respectivo, a la espera de poder recuperarse de este mal que lo sorprendió cuando realizaba su cuarentena.

“Estamos preocupados por la situación que estás viviendo, siempre has demostrado la fortaleza que tienes en los momentos más duros que te ha tocado vivir y ahora más que nunca. Desde acá te deseamos que te puedas recuperar. Siempre has demostrado esa fortaleza, esa fe, esa convicción. Siempre has sacado a relucir lo que tienes adentro un gran corazón”, dijo emocionado el ‘Cuto’ Guadalupe en ‘Teledeportes’.

“Tenemos mucha confianza en ti y realmente acá en familia vamos a rezar para que puedas superar esta situación tan dura que te tocó vivir. Pero tenemos la certeza que vas a salir adelante y te deseamos que te recuperes pronto y que vuelvas a hacer lo que más te gusta que es jugar al fútbol. Así que desde aquí te mandamos muchas bendiciones y que sigan los éxitos.”, añadió el exjugador.

El hermano de Jefferson Farfán, Bryan, también le envió un mensaje para que se recupere pronto del COVID-19. “Vas a salir airoso de este momento, sabes que se te estima. Espero que pase esto rápido y nos volvamos a encontrar en la casa de la abuela para compartir con la familia con mis tíos con mi papá", declaró.

"Tranquilo que todo va a ir bien, después de cada noche siempre sale el sol hermano. Ya vas a regresar pronto a las canchas para darnos esas alegrías tan grandes que nos has dado a la familia”, agregó Bryan.

