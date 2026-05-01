Por Redacción EC

En un nuevo episodio de Hazme el Aguante, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola estarán en el programa para repasar los momentos más importantes de su vida dentro y fuera del fútbol. Los exjugadores de la selección peruana recuerdan las etapas que marcaron sus carreras, los momentos más difíciles y cómo superaron la adversidad para convertirse en las figuras que son actualmente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.