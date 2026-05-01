En un nuevo episodio de Hazme el Aguante, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola estarán en el programa para repasar los momentos más importantes de su vida dentro y fuera del fútbol. Los exjugadores de la selección peruana recuerdan las etapas que marcaron sus carreras, los momentos más difíciles y cómo superaron la adversidad para convertirse en las figuras que son actualmente.

La conversación también profundiza en el papel clave de la fe y la familia en su vida, así como el nuevo propósito que ambos han construido juntos tras el retiro del fútbol profesional. En una charla sincera y emotiva, la ‘Foquita’ y ‘Cucurucho’ comparten enseñanzas sobre la importancia de mantenerse firme en los momentos difíciles y encontrar un sentido más allá del deporte.

La esencia del programa se mantiene intacta: conversaciones con protagonistas del fútbol que no llegan solos, sino acompañados por su “aguante”, esa figura emocional —familiar, amigo, mentor o pareja— que ha sido sostén silencioso en momentos clave de sus trayectorias. Un formato que, en sus dos primeras temporadas, convirtió el relato deportivo en una historia de vínculos y humanidad.

Los episodios se emitirán todos los domingos, en el mismo horario y plataforma, consolidando una cita semanal que apunta más al corazón que al resultado.