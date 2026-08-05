Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Jesús Castillo inició una nueva etapa en su carrera profesional tras concretar su salida de Universitario de Deportes rumbo al fútbol del extranjero. Antes de partir, el volante habló sobre lo que significó dejar el cuadro crema, analizó el presente del equipo y se mostró convencido de que el plantel tiene la capacidad para conquistar el tetracampeonato nacional.

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