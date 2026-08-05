Jesús Castillo inició una nueva etapa en su carrera profesional tras concretar su salida de Universitario de Deportes rumbo al fútbol del extranjero. Antes de partir, el volante habló sobre lo que significó dejar el cuadro crema, analizó el presente del equipo y se mostró convencido de que el plantel tiene la capacidad para conquistar el tetracampeonato nacional.

El mediocampista también reconoció que el cambio de entrenador requiere un proceso de adaptación y pidió paciencia mientras el equipo asimila la nueva propuesta futbolística.

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Castillo confesó que vive este nuevo desafío con entusiasmo y destacó que la oportunidad llegó en un momento importante de su carrera. “Muy contento, muy ilusionado porque se ha dado todo muy rápido también desde mi vuelta. Creo que eso es todo lo que busca un futbolista de mi edad. Sobre todo los peruanos queremos ir al extranjero y poder demostrar también lo que somos”, dijo.

El volante aseguró que llega preparado para afrontar esta experiencia gracias a la continuidad que tuvo durante los últimos meses.

“Vengo aprendiendo cada día más, mejorando y tratando de ser mejor. Me está tomando en un buen momento. He venido con ritmo, he venido jugando la mayoría de partidos desde que llegué hasta ahora. Yo creo que estoy bien y preparado para llegar”, agregó.

Jesús Castillo jugará en el cuarto equipo de su carrera profesional. (Foto: Getty)

“Fue difícil dejar Universitario”

El mediocampista admitió que abandonar Universitario no fue una decisión sencilla por el vínculo que construyó con el club y su afición.

“Cómo no, yo creo que sí, es un gran club. Jugar en el Monumental, con la gente apoyándonos, me gustaba realmente bastante. Claro que es duro, es una decisión difícil de tomar también porque dejas muchas cosas lindas aquí”, confesó.

Consultado por el cambio de entrenador en Universitario, Castillo señaló que el equipo aún atraviesa un proceso de adaptación y que es necesario darle tiempo al nuevo comando técnico: “Ha pasado muy poco tiempo. Entonces aún hay cosas que mejorar, aún hay que afinar los detalles para que puedan salir las cosas bien y luego llegar al resultado”.

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El exvolante crema también se refirió a las modificaciones en la idea de juego y explicó que es normal que el equipo necesite un período de ajuste. “No sé si pensar que es uno adecuado o no. Yo creo que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma. Pueden salir las cosas como no. Teníamos muchos años jugando de esa manera y el equipo se sentía cómodo. Cada cambio es normal que traiga algunas dificultades y que no todo salga bien”, señaló.

“La ‘U’ tiene plantel para llegar al tetracampeonato”

Pese a las dudas que puedan existir por el presente del equipo, Castillo aseguró que Universitario mantiene intacta la calidad y la ambición para pelear por un nuevo título.

Jesús Castillo: "Ilusionado, fue difícil dejar Universitario. Hay que afinar cosas para poder llegar al 'tetra', cada DT tiene su estilo, el equipo se sentía comodo (con el otro sistema) La 'U' puede llegar a ser tetra con el tiempo lo van a demostrar".



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“Con el tiempo pueden ir mejorando. Son muy capaces de llegar a ser tetracampeones. Yo creo que con el tiempo lo van a demostrar. Ahora hay muchas dudas por lo que está pasando, pero el equipo siempre ha demostrado la garra que tiene, el compromiso y, sobre todo, la ambición”, sentenció.

El volante se despidió convencido de que Universitario tiene los argumentos necesarios para volver a pelear por el campeonato, mientras inicia una nueva etapa en su carrera fuera del Perú, concretamente en el Espérance de Túnez.

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