El futuro de Jesús Castillo podría dar un giro en los próximos meses. El volante de Universitario de Deportes ha recibido sondeos de equipos del extranjero, en medio de un momento irregular del cuadro crema en la Liga 1, donde sus aspiraciones en el Torneo Apertura se han complicado. Según información del periodista Rudy Galetti, el futbolista está siendo seguido por cuatro clubes de distintas ligas.

Entre los equipos interesados aparecen Panathinaikos, Sport Club Internacional y Cruz Azul, además del Deportivo de La Coruña. Aunque por ahora no existen ofertas formales, el seguimiento es constante y podría concretarse en el próximo mercado de fichajes.

“Jesús Castillo ha recibido consultas de Panathinaikos, Internacional y Cruz Azul”, señaló Galetti.

La condición del Deportivo La Coruña

El caso del Deportivo La Coruña presenta una particularidad: su posible oferta dependerá de su situación deportiva. El club español evalúa al mediocampista como alternativa solo en caso de lograr el ascenso a La Liga. Actualmente, el equipo gallego se encuentra peleando en la Segunda División.

De acuerdo con la información del periodista, Universitario no descartan su salida. “Universitario está abierto a ofertas cercanas a 1 millón de euros por el centrocampista internacional peruano”, señaló.

El club crema, que adquirió su pase desde el Gil Vicente, mantiene contrato con Castillo hasta diciembre de 2028.

🚨🇵🇪 EXCL | Jesús Castillo has received enquiries from Panathinaikos, Internacional and Cruz Azul.



Deportivo La Coruña are also considering him as an option in case of La Liga promotion.



Universitario are open to offers around €1m for the Peru international midfielder. pic.twitter.com/1RtwhHsdvk — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 28, 2026

Rendimiento y proyección del mediocampista

Pese a que el nivel reciente de Castillo ha sido cuestionado, su experiencia en el fútbol europeo sigue siendo un factor atractivo. Su paso por Portugal le permitió adquirir roce internacional. Los equipos que lo siguen consideran que aún tiene margen de crecimiento y podría recuperar su mejor versión en un entorno competitivo.

Una eventual salida de Castillo obligaría al cuadro de Ate a reforzar su mediocampo. Actualmente, la ‘U’ cuenta con opciones como Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra, pero perder a un jugador de selección implicaría una reestructuración.

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