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Jesús Castillo llegó a Universitario para el Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
Jesús Castillo llegó a Universitario para el Torneo Clausura 2025. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

El futuro de Jesús Castillo podría dar un giro en los próximos meses. El volante de Universitario de Deportes ha recibido sondeos de equipos del extranjero, en medio de un momento irregular del cuadro crema en la Liga 1, donde sus aspiraciones en el Torneo Apertura se han complicado. Según información del periodista Rudy Galetti, el futbolista está siendo seguido por cuatro clubes de distintas ligas.

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