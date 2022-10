Su vida siempre ha rodado al ritmo de una pelota de fútbol... con mucha exactitud, harta lógica, y matemáticas constantes. Jesús Chirinos, titulado en Ingeniería de Sistemas, siempre trató ver más allá de lo que transcurría en un partido del deporte que más ama, incluso también en una simple pichanga con sus amigos. Nunca se quería perder algún detalle y nunca lo hizo. Las estadísticas son su principal refugio para todo. Y él, tan apasionado de los números como del balompié, ama darlas a conocer.

Por ello, en el 2018, mientras estudiaba su segunda carrera (Periodismo deportivo), creó Son Datos No Opiniones, una especial página que no ha parado de crecer desde entonces. Su alcance actual es tan grande que hasta el mismísimo Gerard Piqué compartió uno de sus datos en una conversación de WhatsApp con Ibai.

Los datos más rebuscados de la Liga 1 y de la selección peruana los tiene él. Pero conseguirlos no ha sido un trabajo nada fácil. Implicó mucho esfuerzo y dedicación. Ahora, mientras crece su página -y también Jesús Chirinos como periodista-, su amplitud es cada vez mayor.

En el Mundial Qatar 2022, el fundador de Son Datos No Opiniones jugará un partido aparte con los estadísticos más grandes del planeta, incluso con el mismísimo MisterChip, de quien se inspiró para emprender esta aventura. Ya se está preparando para ello, formando una enorme base de datos de todas las selecciones que participarán en el torneo más esperado del año. En ese sentido, en esta entrevista con Deporte Total, Jesús Chirinos nos cuenta todo sobre sus inicios, sobre lo lejos que ha podido llegar con su página y los sueños que espera cumplir en el futuro.

—¿Desde siempre has sido amante del fútbol?

Desde que tengo uso de razón. Siempre he sido amante-aficionado-apasionado al fútbol. Me di cuenta que el fútbol es gran parte de mi vida con el trabajo que tengo. Siempre lo fue. Antes de dedicarme al periodismo deportivo, yo veía un San Martín-Ayacucho a las 11 de la mañana un domingo. Siempre he visto fútbol peruano y cuando me preguntaban por qué veía tanto el fútbol peruano, yo siempre respondía que soy hincha acérrimo de la selección peruana y siempre trataba de ver qué futbolista podría destacar en la liga nacional para que pueda estar en la Selección. Además de eso también me gusta el fútbol peruano, los climas, la variedad, la gente.

—¿Cómo incursionaste en este mundo de la estadística?

Yo primero estudié Ingeniería de Sistemas. De hecho, soy ingeniero titulado ya. Estoy trabajando aún en eso de mi carrera, aunque ya no al 100%. Recuerdo que estaba en un semáforo y me dieron un folleto de periodismo deportivo y como yo ya tenía algo estable en el trabajo como ingeniero, decidí averiguar sobre la carrera del periodismo deportivo. Cuando averigüé de verdad me endulzó rápido. Yo tengo una familia numerosa y cuando les comenté que quería estudiar una segunda carrera, todos me apoyaron y en ese sentido sentí el respaldo de la gente que me quiere. Entonces, lo hice, me atreví y en ese transcurso del inicio de la carrera de periodismo deportivo nació el tema de las estadísticas, porque yo soy un amante de los números, me encanta.

— ¿Cómo nació Son Datos No Opiniones?

Nació en las aulas, recuerdo, en mi clase de redacción con mi profe Víctor Zaferson, con quien hasta ahora mantengo comunicación. Hasta ahora él sigue enseñando y siempre me recalca eso, que le dice a sus alumnos que Son Datos No Opiniones inició ahí en su clase. Entonces, ahí empezó todo, empecé a hacer una base de datos con respecto a la liga peruana de ese año, luego de la selección peruana, luego hice una base de datos de equipos peruanos en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores, y cada vez más agrandaba más esa base de datos.

—¿La creación de la página fue a partir de un proyecto que te pidieron hacer en ese curso?

Fue iniciativa propia. En el curso me dijeron que cree un fan page de algo que quería hacer y bueno, yo creé Son datos No Opiniones.

—¿Por qué ese nombre?

Yo soy mucho de practicar deporte, de jugar fútbol y, en esos momentos, estaba en un campeonato de exalumnos. Recuerdo que había jugado yo las cinco fechas y habíamos hecho el 100% de puntos en ese campeonato. Luego, yo me lesiono, me desgarro y los cinco partidos posteriores mis amigos no pudieron ganar. Entonces molestaba a mi amigo diciéndole que conmigo hicieron 15 puntos de 15 y sin mí hicieron tres de 15 y ahí nació el “ojo que son datos, no opiniones”. Así nació el nombre.

—¿Pero ahora ya te animas a dar opiniones o te sigues reservando con los datos?

Yo ahora participo en algunos programas de radio, pero principalmente estoy participando en un programa digital que se llama ‘Salimos Jugando’ con Víctor Hugo Dávila, Kohji Aparicio, ‘Cafú’ Salazar y algunos periodistas más. Ahí sí ya hablo como Jesús Chirinos, pero siempre basándome en datos estadísticos, ahí sí puedo opinar. Sin embargo, la página creo que tiene que mantener la esencia que es brindar datos y cuando tenga que brindar alguna opinión ya lo hago como Jesús Chirinos. Yo creo que mis opiniones se tienen que basar específicamente en estadísticas, pero sí me animo.

FOTO: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / GESAC > BRITANIE ARROYO

—¿En qué cosas te ayuda la ingeniería para hacer lo que haces hoy?

Me ayuda en todo, no solamente en el tema de herramientas y conocimientos. En ingeniería aprendí a planificarme, gestionarme y administrarme en todo sentido. Si hubiera tomado como primera carrera el periodismo deportivo, no creo que hubiera sido como ahora. Considero que la ingeniería es parte de mi vida, eso hace que sea mucho más factible las cosas que hago, que en realidad es un chambón. Pero ahora ya estoy más acostumbrado a hacerlo en menor tiempo y, de hecho, creo que me ha ayudado a que Son Datos No Opiniones ahora sea una marca registrada en Indecopi, reconocida y seguida por no solamente por periodistas deportivos del Perú, sino también internacionalmente por futbolistas, clubes, etcétera. La ingeniería ha sido vital para el origen y crecimiento de la página.

—¿Te apasiona hacer lo que haces?

Diariamente, me escriben muchísimas personas felicitándome y algunos diciéndome que quieren hacer lo mismo que yo y me piden recomendaciones o consejos. Yo siempre digo, y creo que es la base a los éxitos, que lo hagas todo con pasión o que hagas lo que te gusta. Por ejemplo, cuando yo estoy registrando la data o la información de los partidos, a veces mis hermanos o mi propia enamorada me dicen: ¿cómo puedes hacer todo eso? ¿no te aburres? Yo digo que no, porque a mí me encanta registrar esa información para luego tener la data y es como si me diera un cosquilleo en la barriga el querer saber, por ejemplo, quién es el futbolista con más goles de tiro libre o con más goles de penal, cosas así que yo mientras registro lo puedo saber en el momento. Eso también me ayuda en mi análisis a la hora de querer opinar algo. Eso lo hago con mucha pasión y amor.

—Para esto, ¿te inspiraste en algún otro estadístico? ¿MisterChip quizás?

Sí, de hecho yo ya lo seguía desde antes. Cuando yo inicié, no quise ser una copia de él, pero sí me inspiré un poco en la forma que él redactaba. Con el tiempo, lo más importante que yo he aprendido es a la hora de redactar, o sea, tratar de ser específico con el dato. Además, yo tengo una ventaja que quizás MisterChip no tiene y es que yo diseño. Así mis diseños sean simples, yo siempre trato de poner diseños en datos importantes, por ejemplo, cuando cuelgo los futbolistas con más goles y asistencias, o cuando coloco los futbolistas con mayor promedio de gol por minutos diputados lo hago con diseño. Creo que eso también es una ventaja, pero sí, de hecho MisterChip ha sido una inspiración y ojalá que algún día tenga la oportunidad de conocerlo. Seguramente se va a dar la oportunidad porque yo recién voy tres años en este mundo. Él tiene muchos años más.

—¿Cómo es tu espacio de trabajo? ¿Ha cambiado con el tiempo?

Como soy Ingeniero de Sistemas, yo he sido y soy consultor SAP -una herramienta ERP de ingeniería- y siempre he trabajado con mi laptop. En la pandemia me mudé con toda mi familia a una casa mucho más grande, pero yo vivía toda mi vida en una casa específica y ahí yo tenía un escritorio en mi cuarto pequeño. Ahí empezó Son Datos No Opiniones, en ese escritorio de madera, pero ahora cuando me mudé ya mi cuarto es mucho más grande. Ahí ya me hice un un escritorio más grande con una silla mucho más cómoda. Ahí es donde paso la mayor parte del tiempo, haciendo algunos datos, verificando, control de calidad o preparándome para algunos partidos importantes. Entonces, mi espacio de trabajo es básicamente una silla gamer, luces también para cuando ingreso a programas virtuales y mi laptop nueva que me compré el año pasado. Yo soy mucho de ver películas, así que el escritorio tiene un diseño como el que hacía de El Padrino. Le he puesto cuadros también.

Jesús Chirinos y su espacio de trabajo. FOTO: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / GESAC > BRITANIE ARROYO

—¿En el inicio cómo anotabas tus primeras estadísticas, tus primeros datos, y ahora cómo lo haces?

Yo tengo un cuaderno, que hasta ahora lo tengo ahí guardado, donde tenía apuntado muchas estadísticas. No lo hacía en la laptop. Es más, hasta antes de dedicarme al periodismo deportivo, por ejemplo, yo tenía una lista de los campeones de Copa Libertadores con año y todo, así como tablas que hago en Excel, pero lo tenía en el cuaderno. Así también tenía de la Liga Peruana, los máximos goleadores, los máximos asistidores. Ha variado demasiado porque antes utilizaba mucho más mi cuaderno con mi lapicero, pero ahora todo lo veo en la laptop. Todos los registros.

—¿Cuál es tu metodología en el manejo de la base de datos?

En la Liga 1 tengo que registrar información en cada momento. Por ejemplo, los días sábados y domingos para mí son muy tediosos, porque normalmente tengo que estar siempre atento. Por ejemplo, si hay un partido a las 11 de la mañana, a la una yo ya tengo que tener registrada la información de ese partido. Cuando hablo de registro de información es actualizar la tabla de clausura en este caso; la tabla del acumulado; la tabla de locales; la tabla de visitante, el tema de los goles; si el gol lo hizo con derecha, con izquierda, de cabeza, dentro del área o fuera del área; el tema de las asistencias; el tema del futbolista con más goles y asistencias; el rango de minutos en que anotó; el tema de la posesión del balón, la precisión de pases, los córners, falta. Absolutamente todo lo del partido tengo que registrarlo ni bien termine. Esa información antes me demoraba 25 minutos en registrarla, ahora la registro en 10. Eso sí, necesito mucha concentración.

—Cuéntame sobre la experiencia que tienes fijada en tu Twitter, en la que Piqué comparte tu dato en un chat de WhatsApp.

Fue increíble. Recuerdo que había brindado una estadística de los futbolistas con más títulos oficiales en toda la historia, yo ya tenía mapeado ese dato y solo estaba esperando que termine el partido que jugaba Barcelona en la final de la Copa del Rey. Quería dar el dato de que Messi se había convertido en el segundo futbolista con más títulos oficiales en toda la historia después de Dani Alves y en esa lista estaba Gerard Piqué. Entonces yo cuando lanzo la información a las 3 de la tarde que terminó el partido, me desentendí de ese día porque no había fútbol peruano. Recuerdo que estaba armando mi silla gamer, que recién me había comprado y ese día me llegaron muchísimas notificaciones. Era porque Gerard Piqué había publicado una conversación, que yo en ese momento no sabía quién era. Es más, mi sobrino me dijo ‘oye, tu diseño ha salido en el WhatsApp de Ibai’ y yo decía ‘¿quién es Ibai?’ y me empecé a reír de eso. Yo me emocioné más por Piqué y no por Ibai porque no lo conocía y ahora ya sé la dimensión de Ibai, que la está rompiendo toda en twitch y en todo ese tema digital. Más o menos así fue mi reacción.

—¿Cómo te sentiste en ese momento?

Yo más me quedo no tanto con la mención, sino con los comentarios en ese tuit de Piqué. Me quedo con el detalle de los comentarios en el sentido de que me sentí tan querido en ese momento y no solamente como profesional, sino como peruano, porque todos decían en los comentarios “ese estadístico es peruano”, “arriba, Perú” y cosas así. Eso me emocionó más, el hecho que la gente reconozca mi trabajo y que reconozca que soy de Perú con mucho orgullo. En ese momento, gané muchísimos seguidores y también un respeto ya mucho mayor de la gente que me seguía. Ha sido una de las experiencias más lindas que me ha tocado vivir.

¡Felicidades por los 35 títulos, @3gerardpique! 👏🏻🎉



— Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) April 17, 2021

—¿Sientes que crear Son Datos No Opiniones ha sido la mejor decisión de tu vida?

Son Datos No Opiniones es como un hijo para mí, es de lo mejor que me ha pasado y estoy feliz con lo que estoy haciendo y con el nombre que se ha ganado la página. Mi papá falleció en el año 2017 y la página nació el año siguiente. Yo justo era muy futbolero por mi padre y a veces me da la nostalgia de que mi viejo no haya podido ver a Son Datos No Opiniones, pero bueno, así es la vida. Igual todo lo que hago y todo lo que tengo siempre lo hago pensando en que mi viejito me está viendo ahí arriba. Y sí, Son Datos No Opiniones es parte fundamental de mi vida y creo que cuando uno quiere un hijo, lo quiere ver crecer bien y yo estoy dando todo de mí para poder seguir creciendo con la página y también abriéndome a otras cosas.

—¿Qué proyectos o planes tienes a futuro?

En el tema profesional, como Jesús Chirinos, siempre respaldado en Son Datos No Opiniones, uno de mis planes es trabajar en radio. Me encanta la radio y mi plan es trabajar en una. Estoy con esa idea. Este año quiero hablar de la Liga 1 en una radio, creo que tengo mucho que hablar del torneo. Otro de los proyectos es hacer un canal de YouTube con respecto a entrevistas, a hablar un poco de la Liga 1 y de la selección peruana, pero eso todavía está en standby. De ahí tengo muchos planes a corto plazo como dedicarme a cubrir el Mundial, el Sudamericano Sub-20 del próximo año. Tengo muchos planes y en este transcurso del tiempo se me han venido también cosas personales. Voy a ser papá y eso me hace dejar de pensar en algunos proyectos, porque tengo que estar ahora al lado de mi familia (…) Estoy feliz y como ya lo comenté en la página, va a nacer “Son Datitos No Opiniones”.

—Sobre la selección peruana, el debut de Juan Reynoso tuvo un resultado negativo. ¿En tu base de datos has podido identificar algo novedoso con los estrenos de los últimos técnicos que han dirigido a la ‘bicolor’?

Una victoria o una derrota en el primer partido no garantiza nada, ni buenos ni malos resultados en el resto de la campaña. Sin embargo, sí es diferente analizar triunfos y derrotas. Con respecto a mi data, los tres últimos técnicos han debutado con derrota en la selección peruana -Bengoechea, Gareca y ahora Juan Reynoso-, de hecho el ‘Tigre’ no solamente tuvo un mal debut, sino que también tuvo malos inicios en las dos últimas Eliminatorias y a pesar de eso, pudo hacer historia. Yo me quedo con ese precedente.

—¿Personalmente, cómo viste a Juan Reynoso en su primer partido?

Juan Reynoso tiene otro estilo de ver el fútbol y eso se ha notado en el primer partido ante México. El hecho de salir jugando, que los laterales no salgan mucho al ataque, el tema de dos contenciones, la presión constante también… Creo que es diferente; sin embargo, hay una estadística que me preocupaba antes del partido contra El Salvador y es que no registramos tiros al arco contra México. En la estadística, cero tiros al arco. Y creo que ese problema viene desde antes. En los últimos tres partidos contra Nueva Zelanda (amistoso), Australia (repechaje) y México (amistoso), sin contar El Salvador, habíamos pateado solamente dos veces al arco en los tres partidos. Me parece que es una estadística preocupante y que concluía que no estábamos generando, pero creo que con El Salvador se pudo solucionar eso, también teniendo en cuenta el rival.

Juan Reynoso debutó en amistoso contra México (Foto: Daniel Apuy / GEC)

—Reynoso no se ha caracterizado por tener debuts positivos con sus equipos. ¿Has trabajado estadísticas al respecto con el nuevo entrenador de la selección?

Juan Reynoso tiene dos estadísticas interesantes. La primera es que es el entrenador peruano en actividad con más títulos oficiales; es decir, en estos momentos no hay ningún peruano que esté entrenando con más títulos que él. Lo segundo es que con esos equipos que ha logrado campeonar siempre debutó perdiendo, que son Bolognesi, la ‘U’, Melgar y Cruz Azul, así que creo que esa data también es importante. Hay que seguir apoyando a la era Reynoso.

—¿Te estás preparando de alguna forma para el Mundial?

Estoy haciendo una base de datos enorme del Mundial. Creo que va a ser importante en el sentido de mi crecimiento no solamente nacional, sino también internacional, porque voy a dar datos de todos los países, y datos que seguramente van a competir hasta con los datos de MisterChip, que es un crack y uno de los ejemplos a seguir de mi parte. Creo que puedo estar ahí a la par al menos en esta Copa del Mundo y luego trataré de ampliarme en otros torneos como la Champions, Europa League y las ligas top de Europa.

—¿Qué sueños esperas cumplir?

Uno de los sueños más importantes que tengo y que siento que se va a cumplir es cubrir a la selección en un Mundial. Lamentablemente, no se pudo dar en este Mundial, estuvimos cerca. Pero creo que tenemos grandes chances de acudir al próximo. Otro de mis sueños es entrevistar a Lionel Messi, quien es mi ídolo, y otro sueño es seguir creciendo con Son Datos No Opiniones, que llegue a mucho más gente y que siga creciendo internacionalmente.