Jesús Pretell sacó su lado hincha de Sporting Cristal. El mediocampista peruano, actualmente en LDU, habló sobre el complicado momento deportivo que atraviesa el club celeste y expresó su confianza en el equipo.

El volante nacional reconoció que el presente del cuadro rimense no es el esperado, pero dejó claro que mantiene plena confianza en la capacidad del grupo para revertir la situación. “Yo soy hincha de Sporting Cristal y hoy no está pasando un buen momento, pero yo sé que el equipo va a levantar, porque hay jugadores de jerarquía y compañeros que quiero bastante”, señaló.

Jesús Pretell. (Foto: FPF)

Más allá del presente, el futbolista resaltó la calidad humana y futbolística de varios integrantes del plantel, factor que considera clave para revertir la situación.

Pretell también se refirió a su convocatoria a la selección peruana, donde volverá a coincidir con Yoshimar Yotún, uno de los referentes celestes. “Voy a poder conversar con él y hablar de muchos temas”, comentó sobre el esperado reencuentro.

Optimismo con la selección peruana

El mediocampista aseguró que mantiene una visión positiva respecto al proceso de renovación en la selección nacional y dejó claro que quiere consolidarse en futuras convocatorias. “Hoy toca apoyar, soy optimista. No estamos pasando un buen momento en la selección, pero siento que va a salir a flote. Hay que ir siempre positivo para sacar buenos resultados”, afirmó.

Además, remarcó sus objetivos individuales dentro del combinado nacional: “Si hoy mi convocatoria se ha dado, vengo con la mentalidad de poder jugar, y de seguir siendo convocado”.

Jesús Pretell: "Soy hincha de Sporting Cristal y hoy no está pasando por un buen momento, pero sé que el equipo va a levantar. Hay jugadores de jerarquía y compañeros que quiero bastante."#SportingCristal pic.twitter.com/pY3gOSQxcj — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) June 1, 2026

Sobre los amistosos internacionales, Pretell destacó especialmente la posibilidad de enfrentar a España: “Jugar con España suena muy bonito, es un lujo que así nomás no se da y hay que aprovecharlo al máximo”.

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