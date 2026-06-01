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Jesús Pretell se pronunció sobre el presente de Cristal: “No está pasando un buen momento”. Captura de video/ X/ @InkadigitalTv
Jesús Pretell se pronunció sobre el presente de Cristal: “No está pasando un buen momento”. Captura de video/ X/ @InkadigitalTv
Por Redacción EC

Jesús Pretell sacó su lado hincha de Sporting Cristal. El mediocampista peruano, actualmente en LDU, habló sobre el complicado momento deportivo que atraviesa el club celeste y expresó su confianza en el equipo.

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