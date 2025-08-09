Regresa a Arequipa: Jhamir D’Arrigo dejó Alianza Lima tras compra de FBC Melgar

Jhamir D’Arrigo dejó de ser futbolista de Alianza Lima luego de que el club ‘íntimo’ haya negociado durante semanas su transferencia. Si bien en un inicio se pensó que el futbolista sería prestado, finalmente El Comercio pudo conocer que será transferido por completo a FBC Melgar.

Como se recuerda, el extremo de 25 años llegó a Alianza Lima a inicios del 2024 luego de que fuera comprado, precisamente, al cuadro ‘rojinegro’. En aquella oportunidad, el cuadro ‘íntimo’ pagó alrededor de 400 mil dólares por el futbolista, pues lo consideraba un prospecto beneficioso y, además, venía siendo convocado a la selección peruana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Sin embargo, ya en La Victoria, D’Arrigo no sobresalió como sí lo hizo con FBC Melgar en la temporada anterior. De hecho, apenas anotó dos goles y dio dos asistencias desde su llegada en el 2024. Asimismo, no fue considerado como titular para ninguno de los entrenadores que pasaron por ese periodo: Alejandro Restrepo, Mariano Soso y Néstor Gorosito.

Cabe recordar que FBC Melgar ha comprado el 100% de los derechos del futbolista y es a menos costo de lo que lo vendió a Alianza Lima. Por tanto, esto implica una ganancia directa al cuadro arequipeño y una pérdida económica para el cuadro ‘íntimo’.

¡𝑮𝒓𝒂𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒖 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 𝒚 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐! 👏🏾



Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos, Jhamir. pic.twitter.com/UG9RQ6OUOw — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 9, 2025

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.