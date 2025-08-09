Escucha la noticia
Regresa a Arequipa: Jhamir D'Arrigo dejó Alianza Lima tras compra de FBC Melgar
Jhamir D’Arrigo dejó de ser futbolista de Alianza Lima luego de que el club ‘íntimo’ haya negociado durante semanas su transferencia. Si bien en un inicio se pensó que el futbolista sería prestado, finalmente El Comercio pudo conocer que será transferido por completo a FBC Melgar.
Como se recuerda, el extremo de 25 años llegó a Alianza Lima a inicios del 2024 luego de que fuera comprado, precisamente, al cuadro ‘rojinegro’. En aquella oportunidad, el cuadro ‘íntimo’ pagó alrededor de 400 mil dólares por el futbolista, pues lo consideraba un prospecto beneficioso y, además, venía siendo convocado a la selección peruana.
Sin embargo, ya en La Victoria, D’Arrigo no sobresalió como sí lo hizo con FBC Melgar en la temporada anterior. De hecho, apenas anotó dos goles y dio dos asistencias desde su llegada en el 2024. Asimismo, no fue considerado como titular para ninguno de los entrenadores que pasaron por ese periodo: Alejandro Restrepo, Mariano Soso y Néstor Gorosito.
Cabe recordar que FBC Melgar ha comprado el 100% de los derechos del futbolista y es a menos costo de lo que lo vendió a Alianza Lima. Por tanto, esto implica una ganancia directa al cuadro arequipeño y una pérdida económica para el cuadro ‘íntimo’.
