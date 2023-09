Jhonnier Montaño Jr. logró adquirir la nacionalidad peruana y ahora entrena en calidad de invitado con la reserva de Sporting Cristal. El volante aseguró que hará todo lo posible para jugar por la Selección peruana.

“Gracias a Dios he cumplido uno de mis sueños: tener la nacionalidad peruana. En algún momento representé a Colombia porque es el país de mis padres, pero ahora quiero y estoy dispuesto a jugar por la Bicolor”, dijo el hijo del exfutbolista colombiano, Jhonnier Montaño, en diálogo con Willax Deportes.

“Soy jugador libre, estoy de invitado en la reserva de Cristal con Jorge Cazulo, estoy muy contento. Al profesor Cazulo le tengo respeto y admiración por todo lo que ha hecho dentro y fuera del campo”, agregó.

Jhonnier Montaño Jr. también indicó que busca ser mejor que su padre, pues le dejó la valla muy alta. Agregó que le aconsejó ser él mismo dentro del campo.

“Ser mejor que mi padre, es a lo que apunto y lo que quiero. Pero ese señor me ha dejado la valla muy alta. Mi padre me aconseja y me dice que sea yo mismo dentro del campo, que siempre trate de mostrar lo mejor de mí y eso es lo que hago día a día”, finalizó.