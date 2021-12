Conforme a los criterios de Saber más

Las oportunidades son para aprovecharlas. Si dejamos las dejamos pasar es muy probable que no se presenten otra vez. Así describe Joao Villamarín su llegada a Universitario. El reto más grande, como él dice, en toda su carrera.

Más allá de lo que se pueda decir en redes sociales, a sus 29 años, Joao Villamarín tiene claro a qué club llega . Quizás no es el equipo del cual es hincha, pero en la vida se presentan retos y se abren puertas que no debes dejar de desaprovechar.

Universitario es lo que tanto esperaba Joao Villamarín. Por fin, luego de varios años recorriendo el Perú, uno de los tres grandes se interesó por él. Y luego de hablar con Gregorio Pérez, leer los comentarios de los hinchas, entendió que estará en un lugar donde se le exigirá más de la cuenta, pero que también le harán sentir que este podría ser su lugar en el mundo.

El reto es igualar o superar lo que hizo este año con Sport Boys: 11 goles en 22 partidos. Fue uno de los máximos artilleros de la Liga 1. Universitario es el trampolín que su carrera necesitaba. Como dice en esta entrevista, es feliz.

—¿Cómo resumes tu año 2021?

Tuve un año bastante duro en cuanto a lo que tocó pasar. Claro hablando extradeportivamente, porque futbolísticamente la pase muy bien en Boys. Me trataron muy bien y la verdad que hacer ese trabajo, fue un buen esfuerzo para ahora ser parte de este equipo importante como Universitario. Un equipo grande, un equipo histórico. Eso me llena de motivación y realmente con ganas de seguir mejorando y de seguir creciendo en cuanto a lo futbolístico.

—¿Por qué cree que demoró tu consolidación?

Yo creo que la mejoría en cuanto a mi desempeño fue el mismo hecho de enfocarme más en jugar y disfrutar. Disfrutar en el sentido de por ahí uno puede llegar a robotizarse en cuanto a sistema y formas de juego que tienen los técnicos. Entonces, yo creo que la mayor virtud que pude rescatar de mi temporada en Boys fue que lo disfruté. Me encontré conmigo mismo, con el Joao que simplemente quería jugar al fútbol porque le apasiona y porque le gusta ganar. Creo que esa fue la clave de todo para que las cosas salgan bien. Eso quiero seguir tratando de hacer: disfrutar cada momento para que la U logre cosas importantes.

—¿Además de Universitario manejabas algunas opciones en el extranjero?

Tuve varias ofertas. También preguntaron de afuera, pero lastimosamente en el camino se fueron cayendo por situaciones que hasta ahora desconozco. Lo importante es que el trabajo dio sus frutos y gracias a Dios tuve bastantes posibilidades de poder a varios equipos. Obviamente el reto futbolístico y por ser un equipo grande estoy en la U. Es un reto importantísimo. El reto más importante de mi carrera que quiero tomarlo y disfrutarlo al máximo. Esperando lograr el objetivo máximo a final de temporada.

—¿Por qué dijiste que la U era la oportunidad que estabas esperando?

Uno trabaja para seguir creciendo. Yo soy una persona que cree que las oportunidades llegan en el momento preciso. Me llegó en un momento en el que tengo totalmente cambiado el chip de lo que es el tema de desarrollar mi futbol para mostrar la verdadera cara de mi juego. Eso sirvió de mucho y lo estoy aprovechando aun más. Siento que tengo la responsabilidad de representar a una institución tan importante por la que voy a pelear a muerte.

—¿Gregorio Pérez también habló contigo ante de que firmes por Universitario?

Me motiva el proyecto deportivo. Con el profesor Gregorio tuve una conversación previa antes de comenzar las negociaciones. La verdad es que me gustó su forma de expresar lo que él piensa. Es una persona directa en cuanto a decirte las cosas que él cree que van a pasar. Y que obviamente van de la mano con el trabajo. Me sedujo bastante la propuesta, obviamente tener la posibilidad de pertenecer a un equipo grande creo yo que no se me iba a presentar en otro momento. Soy de las personas que creen que las oportunidades se presentan una vez en la vida y hay que aprovecharlas. En este caso acepté el reto porque quiero aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Quiero lograr cosas importantes.

-¿Crees que hoy se exagera mucho con el hinchaje de un jugador?

Yo creo que eso es irrelevante. Uno se debe a la institución que lo contrata . Uno sabe que tiene que ser persona y después tiene que ser profesional en cuanto a responsabilidades que tienen que ver con el club en donde está, independientemente del hinchaje. Entonces, está claro que hoy en día Joao Villamarín es jugador de la U y voy a matar por la U. Y lo voy de defender con todo lo que tenga porque es la institución que confío en mí. A la que le tengo que retribuir esa confianza, simplemente con esfuerzo y sacrificio dentro del campo. Y obviamente fuera de él también. Siendo una persona que se cuide y no esté metido en escándalos.

—¿Ya estás acoplado al equipo?

Claro que sí. Los compañeros me han recibido muy bien. El comando técnico también. El equipo está super unido. Está muy fuerte de la cabeza. La verdad que está muy convencido de lo que queremos hacer esta temporada, así que simplemente estamos trabajando duro con miras a lo que queremos. Obviamente esto es pelear paso a paso, partido a partido sabiendo que con el pasar de cada partido queda uno menos para lograr el objetivo. Tenemos que pelear como una final todos los partidos que nos toque.

—¿En qué parte del campo crees que te despeñas mejor?

Me desempeño mejor, como lo han visto, como centro delantero o como segunda punta. Creo que es ahí donde aprovecho un poco más el tema de los movimientos y, obviamente, el tema de los espacios para aprovechar mi velocidad.

—¿En las prácticas dónde te colocó Gregorio Pérez y que es lo que te pide que hagas dentro del campo?

En realidad, no hemos hablando en que posición quiere que juegue a ciencia cierta. Pero obviamente todo el mundo sabe que la mayor parte de mi carrera estuve jugando de extremo. Así que no es ningún problema para mí. Estoy preparado para jugar en la posición en la que me quiera poner el profe con toda la motivación posible de seguir creciendo como profesional.

—¿Por cómo están entrenando, qué es lo que vamos a ver de Universitario en el 2022?

Van a ver mucho compromiso, sacrificio. Es lo que podemos prometer. Nosotros nos somos adivinos para decir “vamos a ser campeones”. Este es un proceso largo. Tenemos que ir paso a paso sin marearnos. Sabemos que estamos en un equipo grande y la historia del club hace que te obligue a pelear cosas importantes. Pero de nada sirve decirlo de la boca para afuera. Simplemente esto es trabajo, compromiso y sacrificio. Así los resultados se darán por sí solos.

—¿Sueñas con estar en la selección peruana en algún momento o no te pasa por la cabeza?

Claro que sí. A quién no le gustaría. A todo jugador de futbol le ilusiona poder ser parte de su selección y para eso se tiene que trabajar y estar preparado. Yo soy fiel creyente que mientras siga trabajando de la manera que lo vengo haciendo y, Dios mediante, los resultados se vayan dando en algún momento me va a tocar la posibilidad. Tengo que estar preparado para eso.

—¿Qué le puedes prometer al hincha de Universitario?

Trabajo duro, competencia y aportar en la posición que me toque en beneficio del equipo para lograr los objetivos que nos hemos planteado para esta temporada. Dejar en alto el nombre de la ‘U’ porque, te repito, su tradición y su historia nos dice que tenemos que pelear siempre arriba .

