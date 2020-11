Alianza Lima se encuentra en un momento muy crítico. El club blanquiazul está al borde del descenso y este sábado tiene un último y complicado reto en la Liga 1 frente a Sport Huancayo, que busca asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana cueste lo que cueste.

Sin duda el partido por la última fecha de la Fase 2 del torneo estará muy candente. El club íntimo busca el triunfo para asegurar su permanencia en la Liga 1, pero el ‘Rojo Matador’ no dará el brazo a torcer, teniendo en cuenta que podría quedar fuera de la Sudamericana. Así lo dio a entender Joel Pinto.

“Nosotros tenemos que sumar para asegurar un cupo. Dependiendo de otros resultados hasta sumando un punto estaríamos tranquilos, pero vamos a salir a ganar. El equipo que decida Wilmar (Valencia) saldrá a buscar los tres puntos, de todas maneras”, comentó Pinto en Toca y Pasa.

Además, el portero lamentó algunos comentarios que indican una posible ayuda a los íntimos para que estos no pierdan la categoría. Para ello, recordó su paso por el club blanquiazul, donde salió campeón.

“Son comentarios. Cualquier persona es libre de opinar. Que sea la realidad es distinto. El equipo que juegue el fin de semana va a buscar los tres puntos, sea el equipo que jugó la Sudamericana o el once que decida Wilmar Valencia. Acá somos un plantel de 26 jugadores. Todos están aptos para jugar. No sé de dónde sacan esos comentarios”, indicó.

“Hablan del cariño de Wilmar hacia Alianza. Yo también estuve en Alianza y tuve la posibilidad de ser campeón y de hacer todas las menores ahí. Pero uno es profesional y se debe al equipo en el que está. Nos debemos a Sport Huancayo y no vamos a arriesgar por nada tener una posibilidad de que el club vuelva a participar en un torneo internacional”, añadió.

Fútbol Peruano: conoce los resultados necesita Alianza Lima para salvarse del descenso | VIDEO

En ese contexto, Joel Pinto aseguró que Sport Huancayo solo tiene en mente ganar el partido de este sábado para afianzarse en la próxima edición del torneo internacional, aunque ello pueda suponer el descenso de Alianza Lima.

“Si nos toca jugar a todos los que jugamos la Sudamericana, vamos a jugar con todo. No nos va a importar la situación de Alianza porque si fuera al revés, a ellos no les importaría. El problema de Alianza es de ellos. Nosotros nos vamos a dedicar a jugar y buscar los tres puntos”, sostuvo.

“Si Alianza llega a esta situación a estas alturas no es responsabilidad de Huancayo. Eso escapa a nosotros. Si la situación fuera al revés, ellos no estarían pensando en nosotros porque son profesionales. El sábado me imagino a Sport Huancayo clasificando (a un torneo internacional). No estoy pensando en Alianza”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Diego Maradona: ¿cuántos Mundiales y títulos ganó la leyenda del fútbol argentino?