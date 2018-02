Johan Fano sobre Daniel Peredo: "Ese gol nos cambió la vida"

En su carrera como periodista deportivo, Daniel Peredo marcó profundamente la carrera de Johan Fano. El ahora ex futbolista fue uno de los protagonistas de uno de los episodios más recordados como narrador.

Como se recuerda, Johan Fano anotó el empate sobre la hora de la selección peruana contra Argentina en el 2008, en una jugada que se recuerda por el empuje de Juan Vargas por la banda izquierda y el tanto del 'Gavilán'.

"Ese gol nos cambió la vida a ambos por la narración de Daniel Peredo. Porque cada vez que lo escuchabas sentías una adrenalina tremenda (...) Significó muchísmo a lo largo de mi vida. Vamos a cumplir diez años y hasta el día de hoy la gente me lo sigue recordando", contó Fano a "Radio Programas".

Fano, hoy retirado del fútbol y radicado en Colombia, quiso recordar a Daniel Peredo por su singular sentido del humor. "Era una persona carismática y chistosa, que en el momento menos pensado sacaba una chispa y ponia a todos a reir", comentó.

Asimismo, el ex atacante contó una anécdota que ambos compartían cada vez que se encontraba con el periodista: "Siempre lo molestaba y le decía que me dé el diezmo. Él se reía y me decía que me iba a firmar un cheque", concluyó.

Daniel Peredo falleció hoy a los 48 años víctima de un ataque cardíaco luego de jugar un partido con unos amigos. El periodista fue la voz de los partidos de la selección peruana durante varios años.