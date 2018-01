Johan Fano pone fin a su carrera como futbolista profesional con camiseta de Sport Boys en la denominada 'Noche Rosada', en la que los rosados enfrentan a Monarcas Morelia.

'El Gavilán' lució muy emocionado y, además, estuvo acompañado de su familia que también vestía las sedas rosadas en este noche de presentación.

"Gracias a todos los hinchas. Primero, agradezco a Johan Vásquez. Porque él me llamó y me dijo que suba al Boys y me retire con ellos. Nunca jugamos callados y fuimos locales a donde fuimos. Siempre los llevaré en mi corazón", dijo.

Johan Fano jugó 19 minutos y fue reemplazado por el panameño Luis Tejada. A su salida, recibió la ovación generalizada del público asistente.