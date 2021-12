Autor de unos de los goles más gritados en la historia de la selección peruana, pero recordado por unas declaraciones mal interpretadas sobre el delantero de moda de la Bicolor: Gianluca Lapadula. Hoy, Johan Fano (Huánuco, 1978) está dando sus primeros pasos en el fútbol colombiano, una liga en la que jugará Raziel García la próxima temporada -fichó por Deportes Tolima, actual subcampeón del torneo-. El ‘Gavilán’ asumió como director técnico interino de Águilas Doradas en la última fecha del Clausura y logró una histórica victoria de visita sobre Independiente Santa Fe y ahora conversa con DT EL COMERCIO sobre la llegada de un nuevo peruano a Colombia. “Le ayudará en su crecimiento”, nos dice.

—¿Esperabas debutar tan rápido como técnico y con una victoria?

A veces las oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas. Agradezco a mis jugadores por el buen debut como técnico porque eso también es parte de ellos, ya que en tan poco tiempo, en unas semanas, se aplicaron cosas interesantes que queríamos frente a un gran equipo como es Independiente Santa Fe. Además, se consiguió el triunfo de visita después de ocho años. Creo que es una buena manera de poder iniciar esta carrera.

—¿Hay posibilidades de que continúes en el cargo?

Sí, pero hay que esperar. Yo sigo perteneciendo a la institución porque tengo contrato. Es importante que a uno siempre lo tomen en cuenta. Ya la Comisión Deportiva tomará sus decisiones y hay que estar preparados para cuando se presente y poder asumir de la mejor manera.

—¿Cuál es la idea de juego que caracterizará a tus equipos?

Mis equipos van a ser muy verticales con mucho volumen ofensivo. Me gusta jugar bien, pero así como me gusta tener el balón, si hay oportunidad de llegar al arco rival en tres o cuatro toques, bienvenido sea. Con respecto a algún esquema, creo que son sencillamente números, al final los jugadores son los que emplean el sistema para adecuarlo a la forma y estilo de juego.

—¿Cuándo decidiste ser técnico?

Yo tenía eso plasmado porque mi pasión es el fútbol, un deporte al que le debo todo. Hace más de 15 años esa idea pasó por mi cabeza y pude decírselo a mi padre que en paz descanse. Él ha sido mi formador y parte importante para tomar esta decisión.





El delantero ítalo-peruano debe ser, en la actualidad, uno de los personajes más queridos en Perú.

—¿Tuviste propuestas para dirigir en el fútbol peruano?

Tuve una llamada, pero por el momento no estoy interesado. Quiero seguir creciendo. Hoy se me brindó la oportunidad de estar en un equipo importante de Colombia como director técnico y eso me va abriendo las puertas para plasmar mi carrera hasta el momento en que se pueda dar la oportunidad real de un equipo que esté interesado, donde me pueda sentir cómodo y las posibilidades de tener herramientas para desarrollar mi trabajo.

—¿Qué equipo fue el que te llamó?

No te lo puedo decir porque después comienza a tergiversarse. Es mejor mantenerlo todo con tranquilidad. Al final no se dio y hoy sigo en Colombia.

—Estuviste mucho tiempo en Colombia y, lógicamente, en el Perú. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas que encuentras entre nuestro fútbol y el colombiano?

Muchísimas. Empezando por la infraestructura de todos los clubes de la primera división del fútbol colombiano. Nos llevan años. En el Perú, de los 18 equipos que están en la Liga 1, la mitad tiene una infraestructura bastante cómoda para realizar un buen trabajo. Están Alianza, Universitario, Sporting Cristal, Ayacucho, Cusco FC, Melgar, San Martín y después terminamos de contar. Y con esto me refiero a tener dos o tres canchas donde entrenar, un buen gimnasio, área de nutrición, etc. Eso nos está sacando una ventaja para poder competir a nivel de clubes. El trabajo en menores es otra diferencia.

—Eso se ve reflejado en el ranking que elaboró Conmebol. Atlético Nacional está en el puesto nueve, mientras que Cristal -el mejor ubicado del Perú- está en el 35.

Sí. Y en Perú pagan bien. A veces muchos jugadores de Colombia, que están en segunda división y no ganan la gran cosa, vienen a nuestra liga y ganan en dólares. Acá con poco a veces rinden mucho. Y repito, aquí al jugador hay que brindarle una buena infraestructura. Pero eso no pasa. Acá muchos directivos creen que con pagar un buen salario ya cumplieron y no es solamente eso. Aquí seguimos llamando chicos a jugadores formados de 20 o 21 años, y le seguimos llamando así hasta que tienen 30 años y ya los llamamos viejos. Es un problema que viene generando un daño. La bolsa de minutos también. Para mí es una tontería.

El partido por Eliminatorias jugado el 10 de setiembre del 2008 ha quedado en el recuerdo de la afición peruana por gol convertido por Johan Fano a los 90 minutos de juego luego de una espectacular subida por la banda de izquierda de Juan Vargas. Este gol conseguido en el inicio de los minutos de descuento permitió igualar el marcador que había sido abierto a los 82 minutos por Esteban Cambiasso, culminando el partido 1-1 (Foto GEC Archivo).

—¿Por qué?

¿Para qué nos ha servido? ¿Para que el jugador se sienta cómodo y tenga sí o sí la posibilidad de jugar por una obligación y no por méritos? El jugador tiene que jugar por méritos. Así tenga 15, 15, 20 o 35 años. No por obligación.

—¿Entonces no debería existir la bolsa de minutos?

Sí debería darse, pero de otra forma. ¿Por qué no realizan torneos regionales o departamentales? ¿Por qué no se va a buscar jugadores a provincia? Para eso están los de la Federación Peruana de Fútbol, los técnicos de la Sub15, Sub17 o Sub20. Algo tenemos que sacar de esos campeonatos. Y formarlos porque van a ser el futuro. Pero no esperar a que lleguen a un club con 20 años y recién potenciarlos. A los chicos hay que potenciarlos desde los 13 o 14 años para pensar que a los 17 o 18 ya tengan que estar jugando en la profesional. Eso es lo que tenemos que cambiar.

—Agustín Lozano, reciente reelecto presidente de la FPF, señaló que el próximo año podrían volver los torneos escolares

Sí, es algo que puede ayudar, pero hay que diversificarlo. En Colombia se juega en todas las regiones. En estos días se estaba terminando un campeonato nacional Sub17 y Sub20. Ahí los equipos viajan a diversas ciudades y van viendo a los jugadores. De ahí salen para la selección Sub15 y Sub17. En Perú me agrada mucho que Ernesto Arakaki esté en la FPF porque me parece una persona idónea para el puesto, pero hay que darles herramientas. El jugador peruano es más técnico que el colombiano, pero lastimosamente no le damos la oportunidad.

—Raziel García fichó por Deportes Tolima, finalista de la liga colombiana. ¿Cómo ves su llegada?

Es importante porque le ayudará en su crecimiento. Me gusta que llegue a un fútbol más competitivo que el peruano. Tolima ganó el Apertura 2021 y cayó en la final nacional con Deportivo Cali, además participará en la Copa Libertadores. Esperemos que le vaya súper bien, que pueda quedarse muchos años, seguir creciendo y que no sea tal vez como muchos que se van a Europa o al extranjero y a los seis meses están volviendo. Es fácil llegar, lo difícil es mantenerse. Como peruano quiero que le vaya bien a mis compatriotas. En lo que pueda ayudarlo, lo haré.

—¿El futbolista peruano es respetado en Colombia?

El jugador se gana el respeto por lo que hace en el campo y fuera. A César Cueto y Guillermo La Rosa los quieren muchísimo en Nacional. Así como se acuerdan de Eduardo Malásquez y Franco Navarro en Medellín, Julio César en Junior. A mí me tienen un gran cariño en Manizales y en Nacional. A veces me siento más querido en Colombia y México que en mi país.

—Raziel llega con 27 años, casi con la misma edad que llegaste al fútbol colombiano. ¿Tendrá chance de dar el salto a otra liga más competitiva?

Yo creo que él va a crecer en todo sentido porque la liga colombiana es dinámica, muy bien preparada. Sé que le va a ir bien y esperemos que, a través de sus condiciones, pueda partir luego a una mejor liga, con mayor proyección.

—En cuanto a infraestructura, ¿a qué equipo del Perú se asemeja el Deportes Tolima?

A Sporting Cristal. Tiene como cinco canchas para entrenar y muchas herramientas para que el jugador se sienta cómodo.

—¿Y en cuanto a hinchada y la presión que esta ejerce en los futbolistas extranjeros?

De los últimos años, Tolima ha sido uno de los mejores equipos. muy ordenado. Pero allá la presión la tienen los equipos más antiguos: Nacional, América de Cali, Millonarios. Está llegando a uno de los mejores equipos del fútbol colombiano. A mi me gusta mucho el club por el estilo de juego que tienen.

—Hablando de tu pasado en Universitario, en una entrevista señalaste que te hubiera gustado retirarse en el club, ¿por qué no se dio?

Porque no me dejaron. Los administradores que estuvieron en ese momento no quisieron. Quise venir a jugar hasta gratis, pero no me dejaron. Son situaciones que uno entiende porque ya escapan a lo que uno puede desear. Eso no me quita el hecho de seguir queriendo a la ‘U’.

—A los lejos, ¿cómo ves el presente del club y los problemas que tiene?

Con tristeza, pena y desaliento. Todo lo que está pasando Universitario, de no campeonar hace varios años, es porque todas esas cosas extradeportivas juegan en contra. Esperemos que ahora, con una nueva administración, todo eso pueda mejorar y que verdaderamente los juicios que se siente puedan ser ya palpables. Saber cuánto es la deuda, tener un monto real. Que el Poder Judicial se ponga los pantalones y dictamine cómo son las cosas. Porque la ‘U’ tiene las posibilidades de salir de esta situación y lo hará a través de sus hinchas.

Johan Fano jugó en la U en 2007 y 2011.

—En medio de ese contexto lleno de incertidumbre, ¿Universitario está en condiciones de armar un proyecto para salir campeones en el año de su centenario?

Ojalá se pueda llegar al centenario con una deuda disminuida, que es lo más importante. Mucho tendrá que ver la inversión para contratar jugadores que puedan sacar campeón al equipo más grande del Perú. Muchos creen que el tema extradeportivo no afecta y sí lo hace. Y mucho. Esto (clasificar a la Copa Libertadores) no es un premio para la ‘U’. Lo único que le interesa al club es ser campeón, no sirve otra cosa.

—¿Te gustaría dirigir a la ‘U’ en su centenario?

Es un sueño y una ilusión salir campeón con el club. No lo pude lograr como jugador, quiero hacerlo como técnico. Me siento preparado para asumir ese reto. Esperemos que se brinde esa oportunidad y si no, como siempre voy a seguir alentando al club como hincha más.

